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एसीपी हितेश माहला के कार्रवाई के आश्वासन पर परिजनों ने जाम खोल दिया। छोटी दिवाली के दिन महेंद्र (60) पड़ोसियों के साथ हुए विवाद में घायल हो गए थे। उन्हें उपचार के लिए पीजीआई में भर्ती करवाया गया था। परिजनों की शिकायत पर इस मामले में करीब 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। एक सप्ताह से अधिक समय बीतने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर परिजनों और ग्रामीणों ने नाराजगी जताई।परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई होने तक शव नहीं उठाने की बात कही। एसीपी के आश्वासन के बाद उन्होंने जाम खोल दिया। बाद में डीसीपी धारणा यादव भी मौके पर पहुंचीं और परिजनों को जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया।महेंद्र के बेटे परमजीत ने आरोप लगाया कि पुरानी रंजिश के चलते उनके पिता पर साजिश के तहत हमला किया गया था। इस मामले में 20 लोगों के खिलाफ शिकायत दी गई थी, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मामले को लेकर जल्द ही उच्चाधिकारियों से भी मुलाकात की जाएगी।पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव लेकर मिनी बाईपास पहुंचे और सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर और गाड़ियां लगाकर रास्ता बंद कर दिया। सूचना मिलने पर एसीपी हितेश माहला पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों से बातचीत की।गांव बाबरा में झगड़े में घायल व्यक्ति की सोमवार को मौत हो गई। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने जाम लगाया था। उनसे बातचीत कर जाम खुलवा दिया गया है। उनकी मांग के अनुसार मामले में कार्रवाई की जा रही है।