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शिकायत में पटेल पार्क निवासी राहुल ने बताया कि वह मां पिंकी के साथ सेक्टर-2 में किराये के मकान में रहते हैं। लाइनपार स्थित उनके मकान में उसके ताऊ का बेटा रोहित रहता है। करीब एक सप्ताह पहले राहुल ने रोहित से मकान खाली करने को कहा था। इसी बात को लेकर रोहित उससे रंजिश मान रहा था।राहुल के अनुसार, 22 नवंबर की सुबह करीब 11 बजे रोहित बातचीत के बहाने उसे अपनी गाड़ी में मकान पर ले गया। वहां रोहित और उसके साथियों ने कथित तौर पर उसके हाथ-पैर कपड़े से बांध दिए और कई घंटे तक मारपीट की। आरोप है कि उसे जान से मारने की धमकी दी गई और डराने के लिए गोली चलाई गई। राहुल ने रोहित के अलावा देवा, चरण सिंह और अन्य लोगों पर भी मारपीट में शामिल होने का आरोप लगाया है।एसएचओ नरेश कुमार ने बताया कि राहुल की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।