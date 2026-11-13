ससुराल में दहेज के लिए प्रताड़ना का आरोप

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जींद। अलेवा थाना पुलिस ने दहेज प्रताड़ना, मारपीट और स्त्रीधन हड़पने के आरोप में पति व सास के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में बिघाना निवासी अमृता ने बताया कि उनकी शादी 12 नवंबर 2025 को कैथल के गांव देबन निवासी अमन से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद पति ने बुलेट और सोने की चेन की मांग की। मांग पूरी न होने पर उसे प्रताड़ित किया और मारपीट की। उस पर मायके की 13 मरले जमीन बेचने का दबाव भी बनाया गया। शिकायत में जेठ व रिश्तेदारों के नाम भी थे। थाना प्रभारी पूर्णदास ने बताया कि जांच के बाद पति अमन और सास कृष्णा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।