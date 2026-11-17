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प्राचार्य ने कहा कि कक्षाओं से गैरहाजिर रहने वाले विद्यार्थियों का दाखिला रद्द किया जाएगा। सभी विद्यार्थी नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहें और अनुशासन बनाए रखें। सभा में महिला प्रकोष्ठ, रोजगार प्रकोष्ठ, एनएसएस, एनसीसी, छात्रवृत्ति, खेलकूद और अन्य गतिविधियों की जानकारी दी गई। पुस्तकालय और पुस्तकों के उपयोग के बारे में भी बताया गया।डॉ. पूनम रानी ने विद्यार्थियों को आपसी तालमेल और अनुशासन के साथ रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोपहिया वाहनों से कॉलेज आने वाले विद्यार्थी यातायात नियमों का पालन करें। सभा में सभी प्राध्यापक मौजूद रहे।