गैरहाजिर रहने वाले विद्यार्थियों का दाखिला होगा रद्द : प्राचार्य
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 11:21 PM IST
Updated Tue, 17 Nov 2026 11:21 PM IST
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बादली। चौधरी धीरपाल राजकीय महाविद्यालय में नए विद्यार्थियों को कॉलेज की वार्षिक गतिविधियों और नियमों की जानकारी देने के लिए सभा का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता प्राचार्य आनंद काद्यान ने की।
प्राचार्य ने कहा कि कक्षाओं से गैरहाजिर रहने वाले विद्यार्थियों का दाखिला रद्द किया जाएगा। सभी विद्यार्थी नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहें और अनुशासन बनाए रखें। सभा में महिला प्रकोष्ठ, रोजगार प्रकोष्ठ, एनएसएस, एनसीसी, छात्रवृत्ति, खेलकूद और अन्य गतिविधियों की जानकारी दी गई। पुस्तकालय और पुस्तकों के उपयोग के बारे में भी बताया गया।
डॉ. पूनम रानी ने विद्यार्थियों को आपसी तालमेल और अनुशासन के साथ रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोपहिया वाहनों से कॉलेज आने वाले विद्यार्थी यातायात नियमों का पालन करें। सभा में सभी प्राध्यापक मौजूद रहे।
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प्राचार्य ने कहा कि कक्षाओं से गैरहाजिर रहने वाले विद्यार्थियों का दाखिला रद्द किया जाएगा। सभी विद्यार्थी नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहें और अनुशासन बनाए रखें। सभा में महिला प्रकोष्ठ, रोजगार प्रकोष्ठ, एनएसएस, एनसीसी, छात्रवृत्ति, खेलकूद और अन्य गतिविधियों की जानकारी दी गई। पुस्तकालय और पुस्तकों के उपयोग के बारे में भी बताया गया।
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डॉ. पूनम रानी ने विद्यार्थियों को आपसी तालमेल और अनुशासन के साथ रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोपहिया वाहनों से कॉलेज आने वाले विद्यार्थी यातायात नियमों का पालन करें। सभा में सभी प्राध्यापक मौजूद रहे।
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