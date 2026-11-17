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डीसीपी क्राइम शुभम सिंह के दिशा-निर्देशन में टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर डिग्गी वाला रोड के पास दबिश देकर आरोपी को काबू किया। एंटी नारकोटिक्स सेल प्रभारी उपनिरीक्षक ऋषि पाल के अनुसार, राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में तलाशी लेने पर पॉलीथिन सहित 4 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जा रही है। संवाद

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बहादुरगढ़। झज्जर पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल ने लाइनपार क्षेत्र से एक आरोपी को 4 ग्राम हेरोइन (स्मैक) के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान विकास नगर निवासी शमशेर के रूप में हुई है।