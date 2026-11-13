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Hindi News ›   City & states ›   Accused arrested for breaking into a house and committing theft

घर का ताला तोड़कर चोरी करने का आरोपी गिरफ्तार

Fri, 13 Nov 2026 11:24 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 11:24 PM IST
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जींद। जुलाना में घर का ताला तोड़कर सोने-चांदी के आभूषण और 20 हजार रुपये चोरी करने के मामले में पुलिस ने नगूरां निवासी धर्मबीर को गिरफ्तार कर लिया है।
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जुलाना निवासी अंशु ने एफआईआर में बताया था कि पिछले दिनों वह किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे। जब वापस लौटे तो घर का ताला टूटा हुआ मिला। अंदर जाकर जांच की तो सोने-चांदी के आभूषण और 20 हजार रुपये गायब मिले। किसी अज्ञात व्यक्ति ने घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। प्रभारी कमल सिंह ने बताया कि पुलिस ने नगूरां निवासी धर्मबीर को गिरफ्तार कर लिया है।
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