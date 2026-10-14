शादी का झांसा देकर पांच साल तक महिला से शारीरिक संबंध बनाने का आरोप

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बहादुरगढ़। लाइनपार थाना क्षेत्र की एक महिला ने रोहतक निवासी एक युवक पर शादी का झांसा देकर पांच साल तक शारीरिक संबंध बनाने का आरोप जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने सोमवार को मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि करीब पांच साल पहले उसकी आकाश से दोस्ती हुई थी। उस समय उसका पति अक्सर शराब के नशे में रहता था और बिना बताए घर छोड़कर चला गया था। महिला के अनुसार, इसी दौरान आकाश उसके संपर्क में आया और खुद को अविवाहित बताते हुए उससे शादी करने का भरोसा दिया।उसने महिला का उसके पति से तलाक करवाकर शादी करने की बात कही और शारीरिक संबंध बनाया। महिला का आरोप है कि इस दौरान आकाश ने उसके फोटो और वीडियो भी बना लिए। बाद में उसे पता चला कि आरोपी पहले से शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। आकाश के शादी करने से इनकार करने पर महिला ने पुलिस को शिकायत दी।लाइनपार थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर 12 अक्तूबर को मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।