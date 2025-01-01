संत शिरोमणि दल्ला धाम में दंगल 15 नवंबर को होगा

दंगल का आयोजन 14 व 15 नवंबर को किया जाएगा। बाबा रामदास उर्फ राजू ने बताया कि बताया कि हर वर्ष विशाल भंडारे व दंगल का आयोजन करवाया जाता, जिसमें पूरे हरियाणा कई नामचीन पहलवान शिरकत करते है और अपना दमखम दिखाते हैं। दंगल में भाग लेने के लिए पहलवानों की मापतोल प्रकिया बाबा रामदास उर्फ राजू की देखरेख में करवाई जाती हैं। उन्होंने बताया कि पिछले कई वर्षो से इस दंगल व भंडारे का आयोजन ग्राम वासियों के सहयोग से सफलता पूर्वक किया जा रहा है। इस दंगल में पूरे हरियाणा से सैकड़ों पहलवान जोर-आजमाइश के लिए पहुंचते हैं। लड़कों के कुश्ती दंगल अंडर-11 में 28, 32,36 अंडर-15 में 40, 45, 50, अंडर-20 में 55, 62, 68, 75 किलोग्राम के पहलवानों की कुश्ती करवाई जाएगी।कोच बिट्टू बाघपुर ने बताया कि बाहर से आने वाले पहलवानों के लिए रहने व खाने का उचित प्रबंध किया गया है। दो दिवसीय दंगल में विजेता पहलवान को बाबा रामदास की तरफ से इनाम दिया जाएगा। दल्ला वाला धाम पर बाबा हरिदास की मान्यता है। बाबा हरिदास का आशीर्वाद प्राप्त करने व भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने के लिए बेरी शहर व आसपास के गांव से हजारों श्रद्धालु धाम पर पहुंचते हैं।