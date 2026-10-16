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Hindi News ›   City & states ›   A human chain representing 'Viksit Bharat 2047' (Developed India 2047) will be formed today at the cricket stadium.

क्रिकेट स्टेडियम में आज बनेगी विकसित भारत 2047 की मानव श्रृंखला

Fri, 16 Oct 2026 02:54 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:54 AM IST
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झज्जर। दिल्ली रोड स्थित क्रिकेट स्टेडियम परिसर में शुक्रवार को मानव श्रृंखला और प्राकृतिक रंगोली का आयोजन किया जाएगा। सेवा संकल्प अभियान के तहत विद्यार्थी मानव श्रृंखला बनाकर विकसित भारत 2047 का संदेश देंगे। वहीं, प्राकृतिक सामग्रियों से तैयार रंगोली के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और भारतीय संस्कृति का संदेश दिया जाएगा।
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जिला शिक्षा अधिकारी रतींद्र सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में विद्यार्थी अनुशासित ढंग से भाग लेकर युवाओं की भूमिका और सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करेंगे। आयोजन को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। जिला शिक्षा अधिकारी रतींद्र सिंह और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी राजबाला मलिक के नेतृत्व में व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
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