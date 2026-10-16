क्रिकेट स्टेडियम में आज बनेगी विकसित भारत 2047 की मानव श्रृंखला

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जिला शिक्षा अधिकारी रतींद्र सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में विद्यार्थी अनुशासित ढंग से भाग लेकर युवाओं की भूमिका और सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करेंगे। आयोजन को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। जिला शिक्षा अधिकारी रतींद्र सिंह और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी राजबाला मलिक के नेतृत्व में व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

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झज्जर। दिल्ली रोड स्थित क्रिकेट स्टेडियम परिसर में शुक्रवार को मानव श्रृंखला और प्राकृतिक रंगोली का आयोजन किया जाएगा। सेवा संकल्प अभियान के तहत विद्यार्थी मानव श्रृंखला बनाकर विकसित भारत 2047 का संदेश देंगे। वहीं, प्राकृतिक सामग्रियों से तैयार रंगोली के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और भारतीय संस्कृति का संदेश दिया जाएगा।