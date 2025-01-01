विश्वकर्मा जयंती पर ऑटो मार्केट में हुआ भंडारा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 12:58 AM IST
Updated Wed, 11 Nov 2026 12:58 AM IST
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बहादुरगढ़। शहर की ऑटो मार्केट में विश्वकर्मा जयंती पर भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें विधायक राजेश जून मुख्य रूप से उपस्थित हुए। उन्होंने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। ऑटो मार्केट पदाधिकारियों ने विधायक जून का फूलों का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। साथ ही उन्हें पगड़ी बांधकर एवं शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। विधायक राजेश जून ने भंडारे में 11 हजार की राशि भेंट की। इसके अलावा विधायक राजेश जून ने पार्षद ज्योति पवन रोहिल्ला द्वारा आयोजित भंडारे में भी पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया।
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