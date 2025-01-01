Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   A community feast

विश्वकर्मा जयंती पर ऑटो मार्केट में हुआ भंडारा

Wed, 11 Nov 2026 12:58 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 12:58 AM IST
विज्ञापन
A community feast
-फोटो 87 : ऑटो मार्केट में हुए भंडारे में पहुंचे विधायक राजेश जून का स्वागत व सम्मान करते एसोसि - फोटो : Archive
बहादुरगढ़। शहर की ऑटो मार्केट में विश्वकर्मा जयंती पर भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें विधायक राजेश जून मुख्य रूप से उपस्थित हुए। उन्होंने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। ऑटो मार्केट पदाधिकारियों ने विधायक जून का फूलों का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। साथ ही उन्हें पगड़ी बांधकर एवं शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। विधायक राजेश जून ने भंडारे में 11 हजार की राशि भेंट की। इसके अलावा विधायक राजेश जून ने पार्षद ज्योति पवन रोहिल्ला द्वारा आयोजित भंडारे में भी पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed