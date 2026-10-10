खंड स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में 86 विद्यार्थियों ने दिखाए मॉडल

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बेहतर जीवन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषय में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खुड्डन की अंजलि प्रथम और दादनपुर की इशिका द्वितीय रही। हरित ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण में खुड्डन के कार्तिक ने पहला, अंबोली की नैंसी ने दूसरा और मुंडाहेड़ा के चिराग ने तीसरा स्थान पाया।‘गणितीय मॉडलिंग और कम्प्यूटेशनल सोच’ में तुम्बाहेड़ी के लक्की प्रथम, सुबाना की रीना द्वितीय और खुड्डन की शीतल तृतीय रही। ‘स्वास्थ्य, स्वच्छता और सफाई’ में जैतपुर के रितेश प्रथम, खुड्डन की नेहा द्वितीय और ढाकला की दीपिका तृतीय रही।‘स्वदेशी कृषि पद्धतियां’ में दादनपुर के इशांत ने पहला, भुरावास के वंश ने दूसरा और खुड्डन के हिमांशु ने तीसरा स्थान हासिल किया। ‘ग्रामीण परिवर्तन के लिए विज्ञान’ में खुड्डन के अजय और ‘आपदा प्रबंधन’ में साल्हावास की हर्षिता प्रथम रही।प्राचार्य वेद प्रकाश ने बताया कि विद्यार्थियों ने अपने मॉडल के सिद्धांत और उपयोगिता की जानकारी निर्णायकों को दी। निर्णायक मंडल में प्रिया कटारिया, अजय कुमार (गणित), अजय कुमार (रसायन विज्ञान) और ब्रह्मपाल शामिल रहे। नोडल अधिकारी जसवंत ने आयोजन का समन्वय किया।प्रदर्शनी में कुल 21 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। प्रथम स्थान पाने वालों को 400, द्वितीय को 300 और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को 200 रुपये नकद पुरस्कार दिए गए। सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए।