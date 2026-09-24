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झज्जर। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन टीचर एजूकेशन में एनएसएस इकाई की ओर से 58वां एनएसएस दिवस मनाया गया। कार्यक्रम निदेशक डॉ. ऋषि गोयल और प्राचार्य डॉ. संतोष के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। सभी स्वयंसेवकों ने समाज सेवा के लिए एनएसएस की शपथ ली। विद्यार्थियों ने भाषण, कविता पाठ, गीत और नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां दीं। ‘स्वयं से पहले आप’ आदर्श वाक्य पर आधारित पोस्टर प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही। विद्यार्थियों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। प्राचार्य डॉ. संतोष ने कहा कि एनएसएस युवाओं में निस्वार्थ सेवा, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करता है।