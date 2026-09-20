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Hindi News ›   City & states ›   3D artworks will be created on flyovers, parks, and government buildings.

फ्लाईओवर, पार्क और सरकारी इमारतों पर बनेंगी 3डी कलाकृतियां

Sun, 20 Sep 2026 08:15 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau Updated Sun, 20 Sep 2026 08:15 PM IST
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3D artworks will be created on flyovers, parks, and government buildings.
20jjrp13- शहर के बहादुरगढ़ रोउ ​स्थित फ्लाईओवर पर बनाई गई पेंटिंग। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
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झज्जर। शहर में 3डी वॉल आर्ट पेंटिंग बनवाने की तैयारी है। इस परियोजना पर 50.32 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। नगर परिषद ने इसके लिए ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की हैं। निविदाएं 24 सितंबर तक जमा की जा सकेंगी। इस कार्य को दो महीने की समय सीमा में पूरा करना होगा। यह परियोजना शहर के कलात्मक सुंदरीकरण को बढ़ावा देगी। इसमें 3डी वॉल आर्ट और ग्राफिटी कला का उपयोग होगा।
मुख्य रूप से बादली रोड फ्लाईओवर की दीवारों को सजाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पार्कों की दीवारें और सरकारी इमारतें भी शामिल होंगी। नगर परिषद की सीमा के भीतर अन्य उपयुक्त स्थानों पर भी कलाकृतियां बनाई जाएंगी। इसका मुख्य उद्देश्य शहर की सुंदरता बढ़ाना है। वर्तमान में शहर की दीवारों पर 2डी पेंटिंग हैं। यह पहली बार होगा जब 3डी पेंटिंग बनाई जाएंगी।
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नगर परिषद के अध्यक्ष जिले सिंह सैनी ने बताया कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 3डी पेंटिंग बनवाई जाएंगी। इसके लिए निविदाएं जारी की गई हैं। यह कार्य बादली रोड फ्लाईओवर की साइड वॉल पर होगा। पार्कों की दीवारों और सरकारी इमारतों पर भी कलाकृतियां बनाई जाएंगी। नगर परिषद की सीमा के अन्य उपयुक्त स्थानों का चयन भी किया जाएगा।
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इंसेट
3डी वॉल आर्ट की विशेषता
3डी वॉल आर्ट पेंटिंग दीवारों पर गहराई और त्रि-आयामी प्रभाव उत्पन्न करती है। यह एक अनूठी कला शैली है जो छाया, प्रकाश और परिप्रेक्ष्य का उपयोग करती है। इससे समतल दीवार पर बनी कलाकृति भी जीवंत या दीवार से बाहर निकलती हुई प्रतीत होती है। एक विशेष कोण से देखने पर चित्र पूरी तरह से असली और 3डी दिखाई देता है। इसे बनाने में स्प्रे पेंट, ऐक्रेलिक पेंट और एयरब्रश का इस्तेमाल होता है।

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पॉप-आउट ग्राफिटी : इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि कोई पात्र, जानवर या वस्तु दीवार को तोड़कर या फाड़कर बाहर निकल रही है।

डेप्थ/टनल आर्ट: दीवार के अंदर एक नई दुनिया, सुरंग या अनंत स्थान होने का भ्रम पैदा करना।

नेचर और वाइल्डलाइफ : असली दिखने वाले झरने, जंगल, या जानवर (जैसे शेर, हाथी) जो दीवार से बाहर आते दिखते हैं।

लेटरिंग और टाइपोग्राफी : 3डी अक्षरों में छाया और कोण देकर उन्हें ब्लॉक की तरह उभरा हुआ बनाना।
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