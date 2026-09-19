3 साल बाद शहर की 32 कालोनियां होंगी रोशन, लगाई जाएंगी स्ट्रीट लाइटें

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झज्जर। शहर की 32 वैध कॉलोनियों के निवासियों को जल्द ही स्ट्रीट लाइट की सुविधा मिलेगी। नगर परिषद ने इन कॉलोनियों में स्ट्रीट लाइट लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कदम तीन साल पहले वैध हुई इन कॉलोनियों के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। निवासी लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे थे।नगर परिषद ने स्ट्रीट लाइटों की खरीद के लिए ऑनलाइन टेंडर जारी किए हैं। इस परियोजना पर लगभग 39 लाख 40 हजार रुपये की राशि खर्च की जाएगी। निविदाएं 23 सितंबर तक मांगी गई हैं। वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद लगभग सवा दो माह में स्ट्रीट लाइटें लगानी होंगी। नगर परिषद के अध्यक्ष जिले सिंह सैनी ने इस संबंध में जानकारी दी।उन्होंने बताया कि वैध हुई कॉलोनियों में स्ट्रीट लाइट लगवाने के लिए टेंडर लगाए गए हैं। इन कॉलोनियों में पहले ही इंटरलॉक गली और नालियों की सुविधा दी जा चुकी है। अधिकांश कॉलोनियों में यह काम पूरा हो चुका है, जबकि कुछ में अभी बाकी है। उम्मीद है कि दिवाली या नए साल की शुरुआत तक ये लाइटें लग जाएंगी। इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी।इस परियोजना में शहर की कई प्रमुख कॉलोनियां शामिल हैं। इनमें सुभाष नगर कॉलोनी, तलाव कॉलोनी और जय हिंद नीम वाली प्रमुख हैं। देव नगर, देव नगर कॉलोनी पार्ट-2 और कृष्णा कॉलोनी भी सूची में हैं। शिव कॉलोनी, कुलदीप कॉलोनी, मॉडल टाउन व सुभाष नगर भी लाभान्वित होंगी। लाल सिंह कॉलोनी (पार्ट 1, 2 व 3) और राम नगर भी इस योजना का हिस्सा हैं। कच्चा बाबरा रोड क्षेत्र और किला कॉलोनी (पार्ट 1 व 2) भी इसमें शामिल हैं।इंसेटये कॉलोनियां भी हैं शामिलआईएनए कॉलोनी, गाजी कमाल कॉलोनी और जटिया कॉलोनी को भी सुविधा मिलेगी। बेरी गेट कॉलोनी, यादव कॉलोनी और लाल चंद, प्रिया कॉलोनी भी सूची में हैं। बेरी गेट व कंवर सिंह कॉलोनी नजदीक रेलवे कॉलोनी भी इसमें शामिल हैं। भगत पूर्णमल कॉलोनी, धांधू नगर कॉलोनी (पार्ट 1 व 2) भी लाभ पाएंगी। धर्म कॉलोनी, दुर्गा कॉलोनी और मारुति कॉलोनी (पार्ट 1 व 2) भी शामिल हैं। ऑफिसर कॉलोनी और पुजावा कॉलोनी भी इस योजना का हिस्सा हैं।इंसेटपेयजल और सीवर की उम्मीदफिलहाल इन वैध कॉलोनियों में सीवर और पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस कारण निवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जन स्वास्थ्य विभाग ने सीवर और पेयजल के लिए मुख्यालय को एस्टीमेट भेजे थे। इन एस्टीमेट को अब मंजूरी मिल चुकी है। नए साल में इन कॉलोनियों को पेयजल और सीवरेज की सुविधा मिलने की उम्मीद जगी है। यह सुविधा मिलने से लोगों की एक और बड़ी समस्या का समाधान होगा।