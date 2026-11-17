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गांव निवासी नरेश कुमार ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी नीलम 16 नवंबर को घर से बाहर गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। रिश्तेदारों और संभावित स्थानों पर तलाश करने के बावजूद उसका पता नहीं चला। आसौदा थाना एसएचओ जयभगवान ने बताया कि युवती की तलाश के लिए आसपास के थानों और चौकियों को भी सूचना दी गई है। विज्ञापन

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - गांव निवासी नरेश कुमार ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी नीलम 16 नवंबर को घर से बाहर गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। रिश्तेदारों और संभावित स्थानों पर तलाश करने के बावजूद उसका पता नहीं चला। आसौदा थाना एसएचओ जयभगवान ने बताया कि युवती की तलाश के लिए आसपास के थानों और चौकियों को भी सूचना दी गई है।

बहादुरगढ़। आसौदा थाना क्षेत्र के गांव छारा से 25 वर्षीय युवती संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलने पर पिता ने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने केस दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी है।