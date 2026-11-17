घर से निकली 25 वर्षीय युवती संदिग्ध परिस्थितियों में लापता
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 11:23 PM IST
Updated Tue, 17 Nov 2026 11:23 PM IST
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बहादुरगढ़। आसौदा थाना क्षेत्र के गांव छारा से 25 वर्षीय युवती संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलने पर पिता ने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने केस दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी है।
गांव निवासी नरेश कुमार ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी नीलम 16 नवंबर को घर से बाहर गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। रिश्तेदारों और संभावित स्थानों पर तलाश करने के बावजूद उसका पता नहीं चला। आसौदा थाना एसएचओ जयभगवान ने बताया कि युवती की तलाश के लिए आसपास के थानों और चौकियों को भी सूचना दी गई है।
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गांव निवासी नरेश कुमार ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी नीलम 16 नवंबर को घर से बाहर गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। रिश्तेदारों और संभावित स्थानों पर तलाश करने के बावजूद उसका पता नहीं चला। आसौदा थाना एसएचओ जयभगवान ने बताया कि युवती की तलाश के लिए आसपास के थानों और चौकियों को भी सूचना दी गई है।
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