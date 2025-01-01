फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   20 institutions told the options of higher education

20 संस्थानों ने बताए उच्च शिक्षा के विकल्प

Sun, 25 Oct 2026 01:29 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:29 AM IST
विज्ञापन
20 institutions told the options of higher education
24jjrp12- झज्जर। कॅरिअर काउंसिलिंग मेले में विद्या​र्थियों को जानकारी देते। स्रोत- आयोजक
झज्जर। गुरुग्राम रोड स्थित सहवाग इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित कॅरिअर काउंसिलिंग मेले में करीब 20 विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों ने भाग लिया। मेले में विद्यार्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों, प्रवेश प्रक्रिया और कॅरिअर के अवसरों की जानकारी दी गई। जर्मनी के एमडीडब्ल्यूआई यूनिवर्सिटी की सहभागिता भी आयोजन का विशेष आकर्षण रही। मेले में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा सहित विभिन्न क्षेत्रों के शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि पहुंचे। गुरुग्राम के संस्थानों ने भी इसमें भाग लिया। प्रतिनिधियों ने विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के विकल्पों से अवगत कराया। विद्यार्थियों ने अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रमों व भविष्य की संभावनाओं को लेकर उनसे संवाद किया। विद्यालय के प्राचार्य डॉ. पीयूष गुप्ता ने कहा कि मेले के माध्यम से विद्यार्थियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा के अवसरों की जानकारी मिली। उन्होंने इसे विद्यार्थियों को बेहतर कॅरिअर विकल्प चुनने में मार्गदर्शन देने की पहल बताया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed