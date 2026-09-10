जांजगीर-चांपा: पुलिस हिरासत में युवक की मौत, परिजनों ने किया थाने का घेराव, मारपीट का आरोप

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, चांपा थाने के प्रशिक्षु उपनिरीक्षक और दो आरक्षकों ने मेहंदीपारा निवासी शिव सहिस को बुधवार दोपहर उसके घर से हिरासत में लिया था। पुलिस का आरोप था कि उसके पास 20 लीटर अवैध देसी शराब मौजूद थी। बुधवार रात करीब 10 बजे थाने में अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद पुलिसकर्मी उसे तत्काल इलाज के लिए बीडीएम अस्पताल ले गए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद गुरुवार सुबह 6:00 बजे उसे जांजगीर जिला अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।युवक की मौत की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में परिजन और स्थानीय लोग चांपा थाने पहुंच गए और थाने का घेराव कर दिया। परिजनों ने आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। फिलहाल युवक के शव को जांजगीर जिला अस्पताल के मर्चुरी में रखा गया है। थाने के आसपास सुरक्षा के लिहाज से अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।