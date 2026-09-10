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जांजगीर-चांपा: पुलिस हिरासत में युवक की मौत, परिजनों ने किया थाने का घेराव, मारपीट का आरोप

Thu, 10 Sep 2026 04:43 PM IST
जांजगीर-चांपा ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: जांजगीर-चांपा ब्यूरो Updated Thu, 10 Sep 2026 04:43 PM IST
सार

चांपा थाना क्षेत्र में अवैध देसी शराब रखने के आरोप में पकड़े गए 30 वर्षीय युवक की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और स्थानीय निवासियों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाते हुए चांपा थाने का घेराव कर दिया है।

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Youth dies in police custody, family members surround police station, allege assault in Janjgir-Champa
चांपा थाना - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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जांजगीर-चांपा जिले के चांपा थाना क्षेत्र में अवैध देसी शराब रखने के आरोप में पकड़े गए 30 वर्षीय युवक की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और स्थानीय निवासियों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाते हुए चांपा थाने का घेराव कर दिया है। दूसरी ओर, पुलिस प्रशासन ने परिजनों के आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया है कि युवक को मिर्गी का दौरा पड़ा था और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हुई।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार, चांपा थाने के प्रशिक्षु उपनिरीक्षक और दो आरक्षकों ने मेहंदीपारा निवासी शिव सहिस को बुधवार दोपहर उसके घर से हिरासत में लिया था। पुलिस का आरोप था कि उसके पास 20 लीटर अवैध देसी शराब मौजूद थी। बुधवार रात करीब 10 बजे थाने में अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद पुलिसकर्मी उसे तत्काल इलाज के लिए बीडीएम अस्पताल ले गए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद गुरुवार सुबह 6:00 बजे उसे जांजगीर जिला अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग
युवक की मौत की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में परिजन और स्थानीय लोग चांपा थाने पहुंच गए और थाने का घेराव कर दिया। परिजनों ने आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। फिलहाल युवक के शव को जांजगीर जिला अस्पताल के मर्चुरी में रखा गया है। थाने के आसपास सुरक्षा के लिहाज से अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
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