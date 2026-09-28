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छत्तीसगढ़: दो अक्टूबर से सिंगापुर दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विदेशी निवेश पर रहेगा जोर

Mon, 28 Sep 2026 03:58 PM IST
प्रतीक पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर Published by: प्रतीक पांडेय Updated Mon, 28 Sep 2026 03:58 PM IST
सार

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 2 से 7 अक्टूबर तक सिंगापुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे भारत-सिंगापुर विकास एवं कारोबार सम्मेलन में शामिल होने के साथ उद्योगपतियों, निवेशकों और कारोबारी प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। दौरे का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ में विदेशी निवेश आकर्षित करना, नई औद्योगिक परियोजनाओं को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है।

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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 2 से 7 अक्तूबर तक सिंगापुर प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वह भारत-सिंगापुर विकास एवं कारोबार सम्मेलन में शामिल होंगे। राज्य सरकार का मुख्य ध्यान छत्तीसगढ़ में विदेशी निवेश की संभावनाओं को बढ़ावा देने और प्रदेश की औद्योगिक क्षमता को प्रस्तुत करने पर रहेगा। अपने इस दौरे में मुख्यमंत्री सिंगापुर के विभिन्न उद्योगपतियों, निवेशकों और कारोबारी प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे।
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इन बैठकों में छत्तीसगढ़ में नए उद्योग स्थापित करने, नई परियोजनाएं शुरू करने और निवेश के उपलब्ध अवसरों पर विस्तृत चर्चा होगी। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों, औद्योगिक क्षमता और निवेश की संभावनाओं की पूरी जानकारी अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों से साझा की जाएगी।
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उद्योग और नई तकनीक पर जोर
मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में उद्योग, परिवहन और नई तकनीक से जुड़े क्षेत्रों पर विशेष जोर रहेगा। संभावित निवेशकों के साथ प्रदेश में नई परियोजनाओं की स्थापना, तकनीकी सहयोग और उद्योगों के विस्तार से जुड़े मुद्दों पर बातचीत प्रस्तावित है। इसके साथ ही तकनीकी क्षेत्र से जुड़े निवेशकों और कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ भी विशेष संवाद होगा।
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सम्मेलन में छत्तीसगढ़ की संभावनाएं
भारत-सिंगापुर विकास एवं कारोबार सम्मेलन में व्यापार, निवेश और औद्योगिक सहयोग से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री इस मंच पर छत्तीसगढ़ में निवेश के अवसरों और उद्योगों के लिए उपलब्ध संभावनाओं को प्रमुखता से रखेंगे।

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सरकार का उद्देश्य नए निवेश के साथ प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री के प्रवास के दौरान होने वाली बैठकों में औद्योगिक क्षमता और विभिन्न क्षेत्रों की परियोजनाओं को सामने रखा जाएगा। इस दौरे को राज्य में विदेशी निवेश आकर्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है।
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