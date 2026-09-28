छत्तीसगढ़: दो अक्टूबर से सिंगापुर दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विदेशी निवेश पर रहेगा जोर

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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 2 से 7 अक्तूबर तक सिंगापुर प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वह भारत-सिंगापुर विकास एवं कारोबार सम्मेलन में शामिल होंगे। राज्य सरकार का मुख्य ध्यान छत्तीसगढ़ में विदेशी निवेश की संभावनाओं को बढ़ावा देने और प्रदेश की औद्योगिक क्षमता को प्रस्तुत करने पर रहेगा। अपने इस दौरे में मुख्यमंत्री सिंगापुर के विभिन्न उद्योगपतियों, निवेशकों और कारोबारी प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे।