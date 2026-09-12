थाने के सामने 'आज जेल होई, कल बेल होई' पर बनाई रील: वीडियो वायरल होते ही पुलिस का एक्शन; महिला ने मांगी माफी

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वीडियो सामने आने के बाद यह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। मामला पुलिस तक पहुंचा तो अधिकारियों ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी।जानकारी के मुताबिक, महिला की पहचान उषा मिश्रा के रूप में हुई है, जो सीतामढ़ी क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है। महिला ने 11 सितंबर की शाम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से यह वीडियो पोस्ट किया था। वीडियो में वह कोतवाली थाना परिसर में फिल्मी अंदाज में गाने पर रील बनाती दिखाई दे रही थी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया।कोरबा सीएसपी प्रतीक चतुर्वेदी के मुताबिक, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने महिला के खिलाफ BNSS की धारा 126 और 135(3) के तहत कार्रवाई की है। थाना प्रभारी प्रेमचंद साहू ने भी मामले की पुष्टि की है।पुलिस कार्रवाई की जानकारी सामने आने के बाद महिला ने एक और वीडियो जारी किया। इसमें उसने अपने किए पर माफी मांगी। महिला का कहना है कि उसने यह रील सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई थी और उसका किसी तरह की आपत्तिजनक गतिविधि का इरादा नहीं था। फिलहाल थाना परिसर में बनाए गए इस वीडियो को लेकर पुलिस की कार्रवाई चर्चा में है और सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।