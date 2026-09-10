छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू का बढ़ता संक्रमण: 24 जिलों में 344 मरीज मिले; रायपुर समेत इन जिलों में अधिक केस

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स्वाइन फ्लू का असर प्रदेश के 24 जिलों तक पहुंच चुका है। राजधानी रायपुर में 146 मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर नजर रख रहा है। रायपुर के अलावा दुर्ग और बिलासपुर जिलों में भी स्वाइन फ्लू के मामले तेजी से सामने आए हैं। दुर्ग और बिलासपुर दोनों जिलों में 41-41 मरीज स्वाइन फ्लू से संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा सभी प्रभावित क्षेत्रों की लगातार समीक्षा कर रहा है और रोकथाम के प्रयास में जुटा है। विज्ञापन



स्वास्थ्य विभाग की अपील

लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने पूरे प्रदेश में निगरानी और सतर्कता बढ़ा दी है। विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देने पर बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी व्यक्ति में फ्लू के लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करानी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग ने समय पर जांच कराने और उचित इलाज शुरू करने का आग्रह किया है, जिससे मरीज जल्द स्वस्थ हो सकें। स्वाइन फ्लू का असर प्रदेश के 24 जिलों तक पहुंच चुका है। राजधानी रायपुर में 146 मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर नजर रख रहा है। रायपुर के अलावा दुर्ग और बिलासपुर जिलों में भी स्वाइन फ्लू के मामले तेजी से सामने आए हैं। दुर्ग और बिलासपुर दोनों जिलों में 41-41 मरीज स्वाइन फ्लू से संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा सभी प्रभावित क्षेत्रों की लगातार समीक्षा कर रहा है और रोकथाम के प्रयास में जुटा है।लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने पूरे प्रदेश में निगरानी और सतर्कता बढ़ा दी है। विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देने पर बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी व्यक्ति में फ्लू के लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करानी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग ने समय पर जांच कराने और उचित इलाज शुरू करने का आग्रह किया है, जिससे मरीज जल्द स्वस्थ हो सकें।

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छत्तीसगढ़ में एक बार फिर स्वाइन फ्लू का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिससे राज्य के स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। प्रदेश में स्वाइन फ्लू का संक्रमण लगातार दायरा बढ़ा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, 24 जिलों में स्वाइन फ्लू के मरीज सामने आ चुके हैं। संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 344 पहुंच गई है। इनमें 122 एक्टिव मरीज शामिल हैं, जिनका इलाज जारी है। संक्रमण का सबसे अधिक असर राजधानी रायपुर में है, जहां 146 संक्रमित मरीज मिले हैं।