विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अदालत ने चारों दोषियों को हत्या में उम्रकैद और 1,000-1,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। रास्ता रोकने के मामले में चारों को एक महीने की साधारण कैद और 500-500 रुपये जुर्माना की सजा दी गई। आरोपी अक्षत दुबे और शुभम शर्मा को सार्वजनिक जगह पर बटनदार चाकू रखने व उपयोग करने पर आर्म्स एक्ट के तहत क्रमश: दो और तीन साल की सश्रम कैद तथा 500-500 रुपये अतिरिक्त जुर्माने की सजा मिली। पुलिस ने अक्षत से 10 इंच और शुभम से 6.5 इंच लंबा चाकू बरामद किया था।घटना के अनुसार 21 मई, 2024 की रात गंजपारा नाका चौक पर श्रीराम यादव को दो मोटरसाइकिलों पर आए हमलावरों ने घेर लिया। पुरानी रंजिश में आरोपियों ने रास्ता रोककर चाकू व कड़े से हमला कर दिया, जिससे गंभीर चोटें आने के कारण श्रीराम यादव की मौत हो गई।पोस्टमार्टम करने वाली डॉ. वैशाली साहू ने अदालत में पुष्टि की कि अत्यधिक अंदरूनी व बाहरी रक्तस्राव से हाइपोवोलेमिक शॉक के कारण मौत हुई, जो स्पष्ट रूप से हत्या थी। चश्मदीद गवाह मुन्ना ने बताया कि अक्षत व शुभम ने चाकू से तथा अमिताभ ने कड़े से वार किया था। बलराम ने भी हमलावरों द्वारा रास्ता रोककर हमला करने की पुष्टि की। घायल श्रीराम यादव ने दम तोड़ने से पहले ऋषि यादव, महेश यादव, पुलिस पेट्रोलिंग कर्मी योगेश चंद्राकर, उत्कर्ष सिंह, प्रशांत पाटनकर और अलाउद्दीन शेख को हमलावरों के नाम बताए थे।अदालत ने पूर्व भाजपा पार्षद अजय दुबे को हत्या की साजिश रचने और आरोपी अमिताभ को छिपाने के आरोपों से बरी कर दिया। पुलिस द्वारा प्रस्तुत कॉल डिटेल रिकॉर्ड से उनकी संलिप्तता सिद्ध नहीं हो सकी। अदालत ने कहा कि आपराधिक साजिश के लिए पूर्व नियोजित सहमति के ठोस सबूत आवश्यक हैं, जो यहां नहीं मिले।अजय पचरीपारा वार्ड से पार्षद व दुर्ग जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष रहे हैं और उन्हें वरिष्ठ नेता सरोज पांडेय का करीबी माना जाता रहा। बाद में निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले अजय का नाम दुर्ग कोतवाली की हिस्ट्रीशीटर सूची में दर्ज रहा है।अदालत ने माना कि हत्या से पीड़ित परिवार को मानसिक क्षति पहुंची है। इसलिए पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत सहायता राशि देने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए फैसले की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग को भेजने का निर्देश दिया।