युवाओं को सरकारी नौकरी का मौका: छत्तीसगढ़ में एक हजार 710 पदों पर भर्ती शुरू, 10 जनवरी को होगी परीक्षा

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इस पूरी भर्ती में सबसे ज्यादा ध्यान सहायक ग्रेड-3 के 1,206 पदों पर भर्ती को लेकर है, जिस पर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की विशेष नजर बनी हुई है। चयन मंडल की ओर से भर्ती प्रक्रिया से संबंधित यह संक्षिप्त विज्ञापन 4 अक्तूबर 2026 को आधिकारिक रूप से जारी किया गया था। इस विज्ञापन के जारी होने के साथ ही प्रदेश भर के युवाओं में उत्साह का माहौल है।छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल द्वारा संचालित की जा रही इस भर्ती में तृतीय श्रेणी के कई प्रमुख पदों को एक साथ शामिल किया गया है। भर्ती में केवल सहायक ग्रेड-3 के ही 1,206 पद शामिल नहीं हैं, बल्कि अन्य तकनीकी और प्रशासनिक पदों पर भी नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनो टाइपिस्ट, शीघ्रलेखक, पंजीयन लिपिक और सहायक उप निरीक्षक सहित विभिन्न पद प्रमुखता से दर्शाए गए हैं।प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में स्थायी नौकरी पाने की तैयारी में लगे अभ्यर्थियों के लिए यह भर्ती एक बेहद महत्वपूर्ण अवसर बन सकती है। यद्यपि, प्रत्येक पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम व अधिकतम आयु सीमा तथा अन्य पात्रता संबंधी शर्तों का पूरा ब्योरा विस्तृत विज्ञापन जारी होने पर ही पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे विस्तृत विज्ञापन की शर्तों का भली-भांति अध्ययन करने के उपरांत ही आगे की प्रक्रिया में भाग लें।चयन मंडल इस परीक्षा का आयोजन 10 जनवरी 2027 को करने जा रहा है। परीक्षा के लिए 10 जनवरी 2027 की तिथि निर्धारित होने से परीक्षा की तैयारी में जुटे अभ्यर्थियों को अध्ययन और दोहराव के लिए पर्याप्त समय मिल गया है। अभ्यर्थियों को परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सामान्य ज्ञान, अपने संबंधित विषयों तथा जिस पद के लिए आवेदन किया गया है, उसके अनुसार निर्धारित पाठ्यक्रम पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। परीक्षा के संपूर्ण स्वरूप, प्रश्नों की कुल संख्या, अंक वितरण की प्रणाली और परीक्षा संचालन से जुड़े अन्य सभी नियमों की सटीक पुष्टि आधिकारिक परीक्षा निर्देशों के माध्यम से ही करनी होगी।चयन मंडल ने अभी केवल संक्षिप्त भर्ती विज्ञापन ही प्रकाशित किया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया किस तारीख से प्रारंभ होगी और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि क्या रखी जाएगी, इसकी विस्तृत जानकारी चयन मंडल द्वारा अलग अधिसूचना जारी करके दी जाएगी। अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने से पूर्व ही वे अपने सभी आवश्यक शैक्षणिक प्रमाणपत्र, पहचान पत्र और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज को पूरी तरह तैयार रखें। साथ ही, आवेदन फॉर्म भरने से पहले संबंधित पद की निर्धारित पात्रता, शर्तों और तय शुल्क की पूरी जानकारी भी आधिकारिक माध्यम से अनिवार्य रूप से जांच लें।