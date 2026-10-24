नवा रायपुर में एक से तीन नवंबर तक राज्योत्सव: एयर शो होगा मुख्य आकर्षण, समापन में आ सकते हैं अमित शाह

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राज्योत्सव के दौरान दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र भारतीय वायुसेना का एयर शो रहेगा। नवा रायपुर के सेंध लेक क्षेत्र में सारंग हेलीकॉप्टर और वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्यकिरण एयरोबेटिक टीम अपना हवाई करतब दिखाएगी। सूर्यकिरण टीम के नौ विमान लगभग 40 मिनट तक आसमान में विभिन्न फॉर्मेशन फ्लाइंग और साहसिक एयरोबेटिक स्टंट का प्रदर्शन करेंगे। रायपुर के जिलाधिकारी गौरव सिंह ने शनिवार को वरिष्ठ वायुसेना अधिकारियों, नगर निगम और विभिन्न प्रशासनिक विभागों के प्रतिनिधियों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की। यद्यपि इस एयर शो की अंतिम तिथि तथा समय की आधिकारिक घोषणा होना अभी शेष है।सांस्कृतिक मंच पर भी विविध कार्यक्रमों का आयोजन होगा। पार्श्व गायक अभिजीत भट्टाचार्य, गायिका पलक मुच्छाल और स्वस्ति मेहुल अपने गीतों की प्रस्तुति देंगे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति को मंच पर प्रस्तुत करने के लिए स्थानीय लोक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे।इस वर्ष राज्योत्सव का मुख्य विषय यानी थीम 'सशक्त नारी-युवा उड़ान' तय किया गया है। इस विषय के माध्यम से राज्य में महिला सशक्तीकरण और युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को विशेष रूप से रेखांकित किया जाएगा। मेले में लगाए जाने वाले शासकीय स्टालों में जनकल्याणकारी योजनाओं, नए अवसरों और विकास की संभावनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदर्शित की जाएगी।विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मानव पूंजी विकास, विकसित भारत तथा अंजोर छत्तीसगढ़ जैसे प्रमुख विषयों को स्थान मिलेगा। इन प्रदर्शनियों के जरिये निवेश, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे और जनकल्याण से जुड़े कार्यों का ब्योरा जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आयोजन के अंतिम दिन 3 नवंबर को राज्य अलंकरण समारोह का आयोजन होगा, जिसमें विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली हस्तियों को कुल 40 राज्य स्तरीय अलंकरण एवं पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा।राज्योत्सव स्थल पर दर्शकों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। मुख्य मंच के सामने विशाल डोम का निर्माण हो रहा है, जहां 60 एलईडी स्क्रीन लगाई जाएंगी ताकि दर्शक दूर बैठकर भी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण देख सकें। परिसर में प्रवेश के लिए दो मुख्य द्वार बनाए जा रहे हैं, जिनमें से एक द्वार विशेष रूप से विभागीय प्रदर्शनी क्षेत्र की ओर जाएगा। प्रदर्शनी में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों की उपलब्धियों का प्रदर्शन होगा।आवागमन को सुचारू बनाने के लिए छह मार्ग निर्धारित किए गए हैं और लगभग 40,000 वाहनों की क्षमता वाला पार्किंग स्थल तैयार किया गया है। दर्शक वहां वाहन खड़े कर पैदल आयोजन स्थल तक जा सकेंगे। स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत परिसर में 300 शौचालय, 20 बिस्तरों का एक अस्थाई अस्पताल, गहन चिकित्सा इकाई (आइसीयू), 25 एम्बुलेंस और अग्निशमन वाहन तैनात रहेंगे।उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के 25वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित रजत महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की थी, जहां उन्होंने राज्य को 14,260 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी थी।