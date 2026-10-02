रायपुर: कांग्रेस नेता से मांगी 25 करोड़ की रंगदारी, दबिश से पहले आरोपी फरार, कॉन्स्टेबल पर गिरी गाज

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पुलिस टीमों ने बुधवार को पूरी योजना के साथ आरोपी शोएब ढेबर के संभावित ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। कार्रवाई के दौरान पुलिस के पहुंचने से ठीक पहले आरोपी को भनक लग गई और वह मौके से फरार हो गया। पुलिस अब उसके नए ठिकानों और मददगारों के विषय में जानकारी जुटा रही है। अदालत से दोबारा गिरफ्तारी की अनुमति प्राप्त होने के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई हैं। रायपुर पुलिस आरोपी के पड़ोसी राज्यों में छिपे होने की संभावना को देखते हुए दूसरे राज्यों की पुलिस से भी संपर्क साध रही है।छापेमारी अभियान की जानकारी आरोपी तक पहले पहुंचने की घटना को रायपुर पुलिस ने गंभीरता से लिया है। शुरुआती जांच में बात सामने आई कि पुलिस विभाग की अत्यंत गोपनीय योजना की खबर लीक हो गई थी, जिससे सतर्क होकर आरोपी ने ठिकाना बदल लिया। मामले में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट में तैनात कॉन्स्टेबल शिवम द्विवेदी को डीसीपी क्राइम ने लाइन अटैच कर दिया है।कॉन्स्टेबल पर गोपनीय जानकारी बाहर भेजने में लापरवाही बरतने का आरोप है। हालांकि पुलिस के अधिकारियों ने कॉन्स्टेबल को लाइन अटैच किए जाने की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की है। पुलिस विभाग अब इस बात की जांच कर रहा है कि यह सूचना किस स्तर पर बाहर निकली और आरोपी तक कैसे पहुंची।पूरा मामला 14 सितंबर का है जब कांग्रेस नेता आनंद कुकरेजा के मोबाइल पर एक अज्ञात विदेशी नंबर से व्हाट्स एप के जरिये धमकी भरा संदेश आया था। इसमें उनसे 25 करोड़ रुपये की रंगदारी की मांग की गई थी। रकम न देने की सूरत में आनंद कुकरेजा और उनके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने और जान से मारने की धमकी दी गई थी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की जिसमें शोएब ढेबर की भूमिका उजागर हुई थी। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था परंतु बाद में उसे छोड़ना पड़ा। अब पुलिस ने फिर से अदालत से उसकी दोबारा गिरफ्तारी की अनुमति प्राप्त की है।रायपुर में रंगदारी मांगने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व रायपुर के पूर्व महापौर एजाज ढेबर से भी बिश्नोई गैंग और अमन साव गैंग के नाम पर 50 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई थी। उस घटना में फोन करने वाले ने अनवर ढेबर और एजाज ढेबर का नाम लेकर धमकियां दी थीं। पूर्व महापौर एजाज ढेबर ने कोतवाली थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। रायपुर पुलिस अब आनंद कुकरेजा से मांगी गई 25 करोड़ रुपये की रंगदारी और पूर्व महापौर से मांगी गई 50 करोड़ रुपये की रंगदारी के मामलों के बीच कड़ियों को जोड़कर इसकी जांच कर रही है।