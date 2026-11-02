रायपुर के खमतराई में जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई: गोदाम पर छापा मारकर 2 करोड़ का अवैध गुटखा जब्त

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग की टीम ने राजधानी रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 2 करोड़ रुपये का गुटखा जब्त किया है। मुखबिर से मिली गुप्त और सटीक सूचना के बाद जीएसटी विभाग के अधिकारियों की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर छापेमारी की। अधिकारियों ने मौके से भारी मात्रा में अवैध गुटखे का स्टाक बरामद किया। जीएसटी विभाग की टीम फिलहाल इस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है और कागजातों को खंगाल रही है। यह पूरी कार्रवाई खमतराई थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इलाके में की गई है।

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इस कार्रवाई से पहले सितंबर में भी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (डीजीजीआई) की टीम ने रायपुर में बड़ी छापेमारी की थी। उस समय डीजीजीआई के अधिकारी तीन गाड़ियों में सवार होकर रायपुर के शदाणी दरबार मार्केट स्थित एक गोदाम पर पहुंचे थे। अधिकारियों को इस संबंध में महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण इनपुट प्राप्त हुआ था।गोदाम में की गई इस छापामार कार्रवाई के दौरान अधिकारियों की टीम को 'सितार' ब्रांड के 50 से अधिक बोरे गुटखा मिले थे। डीजीजीआई की टीम ने मौके से मिले गुटखे के विशाल स्टॉक और वित्तीय दस्तावेज की विस्तृत जांच की थी। अधिकारियों ने गोदाम मालिक समेत कई अन्य संबंधित लोगों को मौके पर बुलाकर लंबी पूछताछ भी की थी। अधिकारियों ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस पूरी कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई थी।आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सितंबर में जिस गोदाम में छापेमारी की गई थी, उसके तार गुटखा कारोबारी बंटी से जुड़े पाए गए थे। जांच के दौरान अधिकारियों को यह भी जानकारी मिली थी कि दुर्ग में बंटी का एक व्यापारिक साझेदार मौजूद है। जांच में खुलासा हुआ था कि महाराष्ट्र के कल्याण शहर के पास स्थित एक फैक्टरी में गुटखे का निर्माण कराया जाता था। इसके बाद इस अवैध गुटखे की आपूर्ति छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मुंबई और उत्तर प्रदेश सहित देश के कई अन्य राज्यों में की जाती थी। इस अंतरराज्यीय नेटवर्क के संबंध में विभागीय अधिकारियों की जांच लगातार जारी रही।रायपुर में हुई कार्रवाई से पहले दुर्ग जिले के कुम्हारी क्षेत्र में भी सेंट्रल जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने एक गुटखा फैक्टरी पर छापा मारा था। कुम्हारी के स्टेशन चौक इलाके में स्थित इस फैक्टरी के भीतर अवैध रूप से 'सितार' कंपनी का गुटखा बनाया जा रहा था। छापामार कार्रवाई के समय अधिकारियों की टीम ने वहां से गुटखा तैयार करने वाली दो मशीनें और करीब 30 बोरे निर्मित गुटखा जब्त किए थे। दुर्ग जिले में की गई इस बड़ी कार्रवाई के करीब नौ दिन बाद जीएसटी विभाग की टीम ने रायपुर में फिर से बड़ा छापा मारकर गुटखे की अवैध खेप पकड़ी है।