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छत्तीसगढ़ में घर वापसी अभियान: 61 लोगों ने अपनाया मूल धर्म, भावना बोहरा का दावा; दोगुनी गति से चलेगा अभियान

Mon, 02 Nov 2026 08:56 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर Published by: शबाहत हुसैन Updated Mon, 02 Nov 2026 08:56 PM IST
सार

छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में भाजपा विधायक भावना बोहरा ने दावा किया कि घर वापसी अभियान के तहत 61 लोगों ने मूल धर्म में वापसी की है। पहले करीब 500 लोग लौट चुके थे। उन्होंने अभियान को दोगुनी गति से आगे बढ़ाने की बात कही।

 

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Ghar Wapsi campaign in Chhattisgarh 61 people return to their original religion
भाजपा विधायक भावना बोहरा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में पंडरिया की भाजपा विधायक भावना बोहरा ने कहा, “आज 61 लोगों ने अपने मूल धर्म में वापसी की है। इससे हमारे ‘घर वापसी’ अभियान में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इससे पहले करीब 500 लोग अपने मूल धर्म में लौट चुके हैं।

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अब विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधि भी इस अभियान से जुड़ गए हैं। अपने-अपने समुदायों में धर्मांतरण की घटनाओं को देखने के बाद उन्होंने पहल करते हुए प्रभावित परिवारों के घर-घर जाकर उनसे संपर्क किया और जागरूकता फैलाने का काम किया।

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यह अभियान किसी राजनीतिक हित से प्रेरित नहीं है। इसका उद्देश्य हमारी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करना है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। मुझे खुशी है कि विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधि इस अभियान से जुड़े हैं। अब हम इस अभियान को दोगुनी गति से आगे बढ़ाएंगे।

कानून के साथ-साथ लोगों में जागरूकता भी उतनी ही जरूरी है। हम उन लोगों से लगातार संवाद करते रहेंगे, जो अपने मूल धर्म से दूर हो गए हैं। उन्हें विभिन्न मुद्दों के बारे में समझाएंगे और उनके मूल धर्म में वापसी की प्रक्रिया में सहयोग करेंगे।”

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