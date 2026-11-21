छत्तीसगढ़: दो बड़े कारोबारी समूहों पर आयकर का छापा, 225 करोड़ की गड़बड़ी उजागर; 14 करोड़ नकद जब्त
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर Published by: शबाहत हुसैन Updated Sat, 21 Nov 2026 10:10 AM IST
सार
छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग ने बर्बरीक कंस्ट्रक्शन और पीआरए ग्रुप के 50 ठिकानों पर छापेमारी की। तीन दिन की जांच में करीब 225 करोड़ रुपये की वित्तीय गड़बड़ी के साक्ष्य मिले। 14 करोड़ नकद और आभूषण जब्त किए गए।
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विस्तार
आयकर विभाग ने छत्तीसगढ़ में कोयला, लोहा और सड़क निर्माण के कारोबार से जुड़े दो बड़े व्यावसायिक समूहों बर्बरीक कंस्ट्रक्शन और पीआरए ग्रुप के परिसरों पर व्यापक छापेमारी की है। तीन दिनों से लगातार जारी इस गहन जांच अभियान में विभाग ने करीब 225 करोड़ रुपये की बड़ी वित्तीय गड़बड़ी से संबंधित पुख्ता साक्ष्य उजागर किए हैं।
कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने लगभग 14 करोड़ रुपये नकद राशि, भारी मात्रा में सोने एवं चांदी के आभूषण तथा व्यवसाय के कच्चे-पक्के लेन-देन से जुड़े महत्त्वपूर्ण डिजिटल दस्तावेज जब्त किए हैं। आयकर विभाग दोनों व्यावसायिक समूहों के 25 लाकर खुलवाकर उनमें मौजूद सामग्री की व्यापक पड़ताल कर रहा है। विभाग की ओर से अब तक लगभग 20 करोड़ रुपये मूल्य के आभूषणों का मूल्यांकन पूर्ण कराया जा चुका है।
विभिन्न राज्यों के ठिकानों पर कार्रवाई
आयकर विभाग के उप निदेशक नवल जैन के नेतृत्व में 120 से अधिक अधिकारियों की विशाल टीम इस संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दे रही है। जांच टीम ने एक साथ मिलकर विभिन्न राज्यों में फैले कुल 50 व्यावसायिक और आवासीय ठिकानों पर छापेमारी शुरू की थी। इस संपूर्ण अभियान में छत्तीसगढ़ राज्य के पांच जिलों में स्थित 36 ठिकानों को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त पड़ोसी राज्यों में कार्रवाई का विस्तार करते हुए महाराष्ट्र के मुंबई और नागपुर शहरों के साथ-साथ झारखंड राज्य के रांची एवं जमशेदपुर में स्थित विभिन्न परिसरों पर भी छापा मारकर विस्तृत पड़ताल की जा रही है।
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आंकड़ों में अंतर मिलने पर जांच
आयकर विभाग की विशेष शाखा पिछले तीन महीनों से दोनों समूहों के सभी वित्तीय लेन-देन पर निरंतर निगरानी रख रही थी। विभाग को दोनों समूहों के पिछले पांच वर्षों के दौरान जमा किए गए घोषित आयकर विवरण और उनके वास्तविक कारोबार के आंकड़ों के मध्य भारी अंतर देखने को मिला था। इस बड़े अंतर की पुष्टि होने के उपरांत ही विभाग ने यह कार्रवाई की है। आयकर अधिकारियों का कहना है कि जब्त किए गए सभी दस्तावेज की पूरी जांच होने के बाद ही कर चोरी का वास्तविक आकलन सामने आ सकेगा।
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कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने लगभग 14 करोड़ रुपये नकद राशि, भारी मात्रा में सोने एवं चांदी के आभूषण तथा व्यवसाय के कच्चे-पक्के लेन-देन से जुड़े महत्त्वपूर्ण डिजिटल दस्तावेज जब्त किए हैं। आयकर विभाग दोनों व्यावसायिक समूहों के 25 लाकर खुलवाकर उनमें मौजूद सामग्री की व्यापक पड़ताल कर रहा है। विभाग की ओर से अब तक लगभग 20 करोड़ रुपये मूल्य के आभूषणों का मूल्यांकन पूर्ण कराया जा चुका है।
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विभिन्न राज्यों के ठिकानों पर कार्रवाई
आयकर विभाग के उप निदेशक नवल जैन के नेतृत्व में 120 से अधिक अधिकारियों की विशाल टीम इस संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दे रही है। जांच टीम ने एक साथ मिलकर विभिन्न राज्यों में फैले कुल 50 व्यावसायिक और आवासीय ठिकानों पर छापेमारी शुरू की थी। इस संपूर्ण अभियान में छत्तीसगढ़ राज्य के पांच जिलों में स्थित 36 ठिकानों को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त पड़ोसी राज्यों में कार्रवाई का विस्तार करते हुए महाराष्ट्र के मुंबई और नागपुर शहरों के साथ-साथ झारखंड राज्य के रांची एवं जमशेदपुर में स्थित विभिन्न परिसरों पर भी छापा मारकर विस्तृत पड़ताल की जा रही है।
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आंकड़ों में अंतर मिलने पर जांच
आयकर विभाग की विशेष शाखा पिछले तीन महीनों से दोनों समूहों के सभी वित्तीय लेन-देन पर निरंतर निगरानी रख रही थी। विभाग को दोनों समूहों के पिछले पांच वर्षों के दौरान जमा किए गए घोषित आयकर विवरण और उनके वास्तविक कारोबार के आंकड़ों के मध्य भारी अंतर देखने को मिला था। इस बड़े अंतर की पुष्टि होने के उपरांत ही विभाग ने यह कार्रवाई की है। आयकर अधिकारियों का कहना है कि जब्त किए गए सभी दस्तावेज की पूरी जांच होने के बाद ही कर चोरी का वास्तविक आकलन सामने आ सकेगा।