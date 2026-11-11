सीजी: साइबर ठगों ने विधायक आशाराम नेताम को बनाया निशाना, व्हाट्सएप हैक कर समर्थकों से मांग रहे आर्थिक मदद

साइबर अपराधियों ने कांकेर विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी विधायक आशाराम नेताम का आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर हैक कर लिया है। इस घटना के बाद साइबर ठग विधायक के आधिकारिक नंबर का दुरुपयोग कर उनके परिचितों, समर्थकों और क्षेत्र के आम लोगों को संदेश भेजकर पैसों की मांग कर रहे हैं। मामला सामने आते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। विधायक ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आम जनता तथा अपने समर्थकों के लिए चेतावनी जारी की है, जिसमें उन्होंने लोगों को किसी भी तरह के झांसे में न आने की सलाह दी है।

आधिकारिक नंबर से भेजे जा रहे संदेश

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साइबर ठगों ने विधायक आशाराम नेताम के व्हाट्सएप खाते पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। इसके बाद अपराधियों ने उनके फोन की संपर्क सूची में शामिल लोगों को लगातार संदेश भेजना शुरू कर दिया। ठग संदेशों के माध्यम से तुरंत वित्तीय मदद या रुपये भेजने की मांग कर रहे हैं। चूंकि यह व्हाट्सएप नंबर विधायक का आधिकारिक संपर्क माध्यम है, इसलिए लोग इन संदेशों को असली समझकर भ्रमित हो रहे हैं। साइबर अपराधी इसी सामाजिक प्रतिष्ठा और आपसी विश्वास का अनुचित लाभ उठाकर निर्दोष लोगों के साथ आर्थिक ठगी करने का प्रयास कर रहे हैं।

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विधायक ने की लोगों से सावधान रहने की अपील

व्हाट्सएप नंबर हैक होने की जानकारी मिलते ही विधायक आशाराम नेताम ने तुरंत लोगों को सतर्क किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि उनके व्हाट्सएप नंबर से किसी भी व्यक्ति के पास पैसों की मांग से संबंधित कोई संदेश आता है तो उस पर बिल्कुल भी भरोसा न करें। विधायक ने क्षेत्रवासियों और समर्थकों से अपील की है कि वे किसी भी स्थिति में बिना जांच-पड़ताल किए कोई धन हस्तांतरित न करें। यदि उनके नाम से आर्थिक सहायता अथवा भुगतान संबंधी कोई संदेश प्राप्त होता है तो लोग पहले फोन करके सीधे उनसे बात करें और सच्चाई की पुष्टि करें।