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यह पूरा मामला धमतरी जिले में स्थित ए जमीन से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ता संतोष तिवारी के पिता और उनकी बुआ स्वर्गीय भगवंतिन बाई की जमीन को लेकर विवाद था। राजनांदगांव निवासी शुभेंद्र कुमार शर्मा ने 9 जून, 1997 को निष्पादित गोदनामा के आधार पर भगवंतिन बाई की संपत्ति पर अपने अधिकार का दावा किया था। गोदनामा तैयार होते समय शुभेंद्र की आयु लगभग 20 वर्ष थी।भगवंतिन बाई का निधन 10 अक्तूबर, 2014 को हो गया था। उनके निधन के उपरांत शुभेंद्र ने संबंधित जमीन को अपने नाम पर दर्ज कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। धमतरी के तहसीलदार ने शुभेंद्र के आवेदन को स्वीकार करते हुए नामांतरण का आदेश जारी कर दिया। संतोष तिवारी ने तहसीलदार के इस आदेश को चुनौती दी। संतोष का तर्क था कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 के तहत जमीन पर उनका वैधानिक अधिकार बनता है। उन्होंने गोदनामा को पूरी तरह फर्जी बताते हुए कहा कि इसके आधार पर राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज नहीं किया जा सकता।मामले में राजस्व अनुविभागीय अधिकारी के पास दाखिल संतोष तिवारी की अपील खारिज हो गई थी। इसके बाद उन्होंने रायपुर संभाग के अतिरिक्त आयुक्त के समक्ष दूसरी अपील दायर की। अतिरिक्त आयुक्त ने 22 जून, 2021 को अपील स्वीकार करते हुए तहसीलदार के नामांतरण आदेश को निरस्त कर दिया था।अतिरिक्त आयुक्त के इस फैसले के खिलाफ शुभेंद्र ने राजस्व मंडल का दरवाजा खटखटाया। राजस्व मंडल ने 22 दिसंबर, 2021 को अतिरिक्त आयुक्त का आदेश पलट दिया और तहसीलदार द्वारा जारी नामांतरण आदेश को पुनः बहाल कर दिया। राजस्व मंडल के इसी फैसले को चुनौती देते हुए संतोष तिवारी ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की थी।उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान शुभेंद्र के अधिवक्ता विवेक त्रिपाठी ने एक नया तथ्य सामने रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि संतोष तिवारी 20 अक्तूबर, 2021 को एक पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से विवादित जमीन लेखनारायण और होरीलाल को बेच चुके हैं। इस आधार पर अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जमीन बेचने के बाद संतोष तिवारी को नामांतरण आदेश को चुनौती देने का कोई कानूनी अधिकार शेष नहीं रह जाता है।मामले के तमाम पहलुओं पर विचार करने के बाद उच्च न्यायालय ने पाया कि दोनों पक्ष जमीन पर अपने-अपने अधिकारों का दावा कर रहे हैं। इसके साथ ही संपत्ति को तीसरे पक्षों को बेचे जाने से जुड़े दस्तावेज भी अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि इस विवाद का मुख्य संबंध मालिकाना हक से है।भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227 के तहत दायर रिट याचिका में मालिकाना हक से जुड़े विवादों का फैसला नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय ने दोनों ही पक्षों को सक्षम दीवानी अदालत के समक्ष नया मुकदमा दायर करने की छूट दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने विवाद के गुण-दोष पर अपनी कोई राय व्यक्त नहीं की है। अब दीवानी अदालत दोनों पक्षों के दावों का स्वतंत्र रूप से कानून के प्रावधानों के अनुसार फैसला करेगी।