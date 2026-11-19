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छत्तीसगढ़ में बुधवार को मौसम शुष्क रहा। प्रदेश में सबसे अधिक 29 डिग्री सेल्सियस तापमान रायपुर में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज किया गया।बलरामपुर, जशपुर, अंबिकापुर, रायगढ़, जांजगीर और कोरबा जिलों के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है।18 नवंबर को रायपुर में मौसम साफ रहा। हल्की धूप खिली रही। आकाश मुख्यतः साफ रहा। 19 नवंबर को आकाश में बादल छाये रहने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 28 डिग्री सेल्सियस और 18 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रहने की संभावना है।प्रदेश के जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात करें, तो माना एयरपोर्ट रायपुर में अधिकतम तापमान 29.9 और न्यूनतम 19.9 रहा। इसी तरह बिलासपुर में अधिकतम 29.2 और न्यूनतम 16.6, पेंड्रा रोड में अधिकतम 29.4 और न्यूनतम 14.4, अंबिकापुर में अधिकतम 28.3 और न्यूनतम 11.4 दर्ज किया गया। जगदलपुर में अधिकतम 30.4 और न्यूनतम 14.1, दुर्ग में अधिकतम 31.8न्यूनतम 15.04 दर्ज किया गया।दक्षिण बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य और उससे सटे मध्य भागों में मौजूद भ़ीषण चक्रवाती तूफान "अकवान" पिछले 6 घंटों के दौरान 8 किमी प्रति घंटे की गति से उत्तर-उत्तर- पश्चिम की ओर बढा है। 20 नवंबर 2026 की दोपहर तक नरसपुर और पुऱी के ब़ीच उत्तऱी आंध्र प्रदेश, यनम और दधिणी ओडिशा के तटों को पार करने की संभावना है। उस समय यह एक भ़ीषण चक्रवात़ी तूफान के रूप में होगा। हवा की निरंत गति 90-100 किमी प्रति घंटे होगी। यह झोंकों के साथ 110 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकत़ी है।निरंक (कहीं नहीं)