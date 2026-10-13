फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Rescue operation lasted all night; separated cub reunited with the herd; carcass found in a field in the morni

रायगढ़: मां और झुंड से मिलाया, लेकिन सुबह खेत में मिला हाथी शावक का शव; मचा हड़कंप

Tue, 13 Oct 2026 12:58 PM IST
रायगढ़ ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़ Published by: रायगढ़ ब्यूरो Updated Tue, 13 Oct 2026 12:58 PM IST
सार

जिले में दल से बिछड़े हाथी शावक को काफी मशक्कत के बाद उसकी मां और दल से मिलाया गया था, लेकिन आज सुबह खेत में उसका शव मिलने से हड़कंप मच गया है। जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

विज्ञापन
Rescue operation lasted all night; separated cub reunited with the herd; carcass found in a field in the morni
खेत में मिला नन्हे हाथी शावक का शव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में दल से बिछड़े हाथी शावक को काफी मशक्कत के बाद उसकी मां और दल से मिलाया गया था, लेकिन आज सुबह खेत में उसका शव मिलने से हड़कंप मच गया है। जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
विज्ञापन


मिली जानकारी के अनुसार, जिले के धरमजयगढ़ वन मंडल के अंतर्गत आने वाले छाल रेंज के रीलों गांव के एक खेत में रविवार की रात तकरीबन 9 बजे 40 हाथियों का एक बड़ा दल पहुंचा था। इस दरम्यान लगभग एक साल का नन्हा हाथी शावक खेत के कीचड़ में फंसकर अपनी मां और दल से बिछड़ गया था। इस मामले की जानकारी मिलते ही वन विभाग के अलावा हाथी मित्र दल की टीम मौके पर पहुंची और शावक का रेस्क्यू अभियान की शुरुआत करते हुए उसे उसकी मां और दल से मिलाने का प्रयास किया गया।
विज्ञापन


हाथियों के चिंघाड़ से गूंजता रहा जंगल
बताया जा रहा है कि ड्रोन कैमरे की मदद से हाथियों के दल को ढूंढ कर बीती रात तकरीबन 12 बजे के आसपास हाथी शावक को उसके दल से मिलाया गया, जिसके बाद शावक को देखते ही हाथियों के चिंगड़ से पूरा जंगल गूंजता रहा। इस बीच शावक को सूंघते हुए हाथियों के दल ने उसे स्वीकार कर आगे बढ़ गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


खेत में मिला शावक का शव
शावक को अपने साथ लेकर हाथियों का दल आगे निकल गया था, लेकिन आज सुबह सारसमार के तीहीली खार नामक खेत में उक्त हाथी शावक का शव मिलने के बाद मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम को घटना की जानकारी दी गई।


दबकर मौत होने की आशंका
बताया जा रहा है कि हाथियों का दल सुबह 5 बजे के आसपास सारसमार के खेत में मौजूद था, इस दौरान संभवतः बड़े हाथियों के नीचे दबने से ही हाथी शावक की मौत हुई होगी, फिलहाल शावक के शव का पीएम किया जा रहा है, उसके बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed