रायपुर पहुंचे रवि किशन का राहुल गांधी पर हमला: बोले- मोदी को हरा नहीं पा रहे तो लोगों को कर रहे हाईजैक

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मीडिया से बातचीत के दौरान रवि किशन ने कहा कि कांग्रेस ने करीब 65 साल तक देश पर शासन किया और अब वह भारत को फिर से पीछे ले जाना चाहती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि आज भारत का सम्मान दुनिया में बढ़ा है और देश विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है।भाजपा सांसद ने विपक्ष पर संसद की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विरोध-प्रदर्शनों के कारण आम लोगों को अपने कामकाज, नौकरी और जरूरी आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ भी तीखी बयानबाजी की।रवि किशन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आयोजित गरबा महोत्सव में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होने पहुंचे हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा के बाद उनका बिलासपुर रवाना होने का कार्यक्रम है।