फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Student duped of Rs 90,000 in the name of hotel booking

रायपुर: पुरी में होटल बुकिंग के नाम पर छात्रा से 90 हजार की ठगी, रिफंड के झांसे में 6 बार ट्रांसफर कराए पैसे

Tue, 13 Oct 2026 01:46 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Tue, 13 Oct 2026 01:46 PM IST
सार

छत्तीसगढ़ के गोबरा नवापारा में जगन्नाथ पुरी की यात्रा के लिए होटल बुक कर रही 20 वर्षीय छात्रा से साइबर ठगों ने 90,249 रुपये की ठगी कर ली। फर्जी वेबसाइट और रिफंड के झांसे में छह बार पैसे ट्रांसफर कराए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

विज्ञापन
Student duped of Rs 90,000 in the name of hotel booking
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जगन्नाथ पुरी की यात्रा पर जाने की तैयारी कर रही 20 वर्षीय छात्रा से साइबर ठगों ने ऑनलाइन होटल बुकिंग के नाम पर 90,249 रुपये ठग लिए। ठगों ने युवती को रिफंड का झांसा देकर छह बार में अलग-अलग रकम अपने खाते में ट्रांसफर करवाई। ठगी का अहसास होने पर पीड़िता ने रायपुर जिले के गोबरा नवापारा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने संबंधित मोबाइल नंबर धारक के खिलाफ धोखाधड़ी और सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन


सदर रोड निवासी तोषिबा सिन्हा ने बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की है। वह ओडिशा स्थित जगन्नाथ पुरी के दर्शन के लिए जाने वाली थीं। उन्होंने 7 अक्तूबर को इंटरनेट पर ठहरने के लिए स्थान की तलाश आरंभ की। खोज के दौरान उन्हें 'एसकेएस बीच होटल स्पा' नाम की एक वेबसाइट मिली। पीड़िता ने वेबसाइट पर दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सऐप के माध्यम से संपर्क साधा। बातचीत के दौरान सामने वाले व्यक्ति ने दो दिनों के कमरे का किराया 14,000 रुपये निर्धारित किया और कमरे की बुकिंग पक्की करने के लिए 50 प्रतिशत यानी 7,000 रुपये की राशि क्यूआर कोड के माध्यम से भेजने को कहा।
विज्ञापन


फर्जी वेबसाइट से बिछाया जाल
छात्रा ने बताए गए क्यूआर कोड पर तुरंत 7,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए और कमरा आरक्षित होने की रसीद मांगी। इस पर जालसाज ने प्रणाली में तकनीकी खराबी आने की बात कही। उसने दावा किया कि पहले भेजा गया पैसा वापस किया जा रहा है, इसलिए बुकिंग की प्रक्रिया पूरी करने के लिए पुनः भुगतान करना होगा। पीड़िता अपनी भेजी हुई राशि वापस पाने की उम्मीद में ठग की बातों में आती चली गई।
विज्ञापन
विज्ञापन


तकनीकी खराबी का दिया झांसा
जालसाज ने कभी सर्वर फेल होने तो कभी एरर आने का बहाना बनाकर कई बार पैसे ट्रांसफर करवाए। इस दौरान छात्रा से 7,049 रुपये, दो बार 14,049 रुपये, फिर 28,099 रुपये और अंत में 19,999 रुपये ले लिए गए। कुल छह बार के वित्तीय लेन-देन में छात्रा के बैंक खाते से 90,249 रुपये कट गए। इसके बावजूद न तो होटल का कमरा बुक हुआ और न ही रकम वापस मिली।


पुलिस ने शुरू की जांच
जब पीड़िता ने संबंधित नंबर पर दोबारा संपर्क करने का प्रयास किया, तो मोबाइल नंबर बंद मिला। इसके बाद छात्रा ने गोबरा नवापारा थाने में शिकायत सौंपी। पुलिस ने संबंधित मोबाइल नंबर के धारक के खिलाफ धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस बैंक खातों और मोबाइल नंबर के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। ऑनलाइन बुकिंग करते समय हमेशा आधिकारिक वेबसाइट और संपर्क नंबर की पुष्टि जरूर करें तथा अनजान क्यूआर कोड पर पैसे भेजने से बचें।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed