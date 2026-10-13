रायपुर: पुरी में होटल बुकिंग के नाम पर छात्रा से 90 हजार की ठगी, रिफंड के झांसे में 6 बार ट्रांसफर कराए पैसे

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सदर रोड निवासी तोषिबा सिन्हा ने बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की है। वह ओडिशा स्थित जगन्नाथ पुरी के दर्शन के लिए जाने वाली थीं। उन्होंने 7 अक्तूबर को इंटरनेट पर ठहरने के लिए स्थान की तलाश आरंभ की। खोज के दौरान उन्हें 'एसकेएस बीच होटल स्पा' नाम की एक वेबसाइट मिली। पीड़िता ने वेबसाइट पर दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सऐप के माध्यम से संपर्क साधा। बातचीत के दौरान सामने वाले व्यक्ति ने दो दिनों के कमरे का किराया 14,000 रुपये निर्धारित किया और कमरे की बुकिंग पक्की करने के लिए 50 प्रतिशत यानी 7,000 रुपये की राशि क्यूआर कोड के माध्यम से भेजने को कहा।छात्रा ने बताए गए क्यूआर कोड पर तुरंत 7,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए और कमरा आरक्षित होने की रसीद मांगी। इस पर जालसाज ने प्रणाली में तकनीकी खराबी आने की बात कही। उसने दावा किया कि पहले भेजा गया पैसा वापस किया जा रहा है, इसलिए बुकिंग की प्रक्रिया पूरी करने के लिए पुनः भुगतान करना होगा। पीड़िता अपनी भेजी हुई राशि वापस पाने की उम्मीद में ठग की बातों में आती चली गई।जालसाज ने कभी सर्वर फेल होने तो कभी एरर आने का बहाना बनाकर कई बार पैसे ट्रांसफर करवाए। इस दौरान छात्रा से 7,049 रुपये, दो बार 14,049 रुपये, फिर 28,099 रुपये और अंत में 19,999 रुपये ले लिए गए। कुल छह बार के वित्तीय लेन-देन में छात्रा के बैंक खाते से 90,249 रुपये कट गए। इसके बावजूद न तो होटल का कमरा बुक हुआ और न ही रकम वापस मिली।जब पीड़िता ने संबंधित नंबर पर दोबारा संपर्क करने का प्रयास किया, तो मोबाइल नंबर बंद मिला। इसके बाद छात्रा ने गोबरा नवापारा थाने में शिकायत सौंपी। पुलिस ने संबंधित मोबाइल नंबर के धारक के खिलाफ धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस बैंक खातों और मोबाइल नंबर के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। ऑनलाइन बुकिंग करते समय हमेशा आधिकारिक वेबसाइट और संपर्क नंबर की पुष्टि जरूर करें तथा अनजान क्यूआर कोड पर पैसे भेजने से बचें।