फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Raigarh News ›   Jealousy Leads to Murder Teen Stoned to Death at Raigarh Bus Depot Over Girl Dispute

जिस युवती के साथ किशोर को देखा: रायगढ़ में उसी को लेकर भड़का विवाद, पुराने बस डिपो में पत्थर से कुचलकर हत्या

Wed, 16 Sep 2026 07:36 PM IST
हिमांशु सिंह बघेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायगढ़ Published by: हिमांशु सिंह बघेल Updated Wed, 16 Sep 2026 07:36 PM IST
सार

रायगढ़ में 16 वर्षीय किशोर की हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, एक युवती से मिलने-जुलने को लेकर विवाद के बाद दोनों आरोपी किशोर को पुराने बस डिपो की ओर ले गए थे, जहां पत्थर से सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी।
 

विज्ञापन
Jealousy Leads to Murder Teen Stoned to Death at Raigarh Bus Depot Over Girl Dispute
सांकेतिक फोटो - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

रायगढ़ में एक युवती से मिलने-जुलने को लेकर हुए विवाद में दो युवकों ने पत्थर से कुचलकर 16 वर्षीय किशोर की हत्या कर दी थी। पुलिस ने मामले में दोनों आरोपियों बैकुंठपुर निवासी शिवम बरेठ (20) और शिवम बानी (23) को गिरफ्तार कर लिया है।

विज्ञापन


चक्रधर समारोह देखने निकला था किशोर
पुलिस जांच में सामने आया कि 14 सितंबर की रात करीब 9 बजे किशोर घर से चक्रधर समारोह देखने निकला था। रामलीला मैदान के पास आरोपी शिवम बानी ने किशोर को एक परिचित युवती के साथ देखा। आरोपी का उस युवती के प्रति एकतरफा लगाव था। इसी बात से नाराज होकर शिवम बानी ने किशोर को पास बुलाया। आरोपी शिवम ने किशोर का मोबाइल छीन लिया और उसे वापस करने के बदले एक हजार रुपये की मांग की। इसके बाद दोनों आरोपी किशोर को रामभांठा स्थित पुराने बस डिपो की तरफ ले गए। वहां उन्होंने किशोर को युवती से दूर रहने की चेतावनी दी। विवाद बढ़ने पर दोनों आरोपियों ने पत्थर से किशोर के सिर पर कई वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए।
विज्ञापन


सुनसान जगह मिला था शव
अगली सुबह 15 सितंबर को पुलिस को कोसाबाड़ी के सामने पुराने बस डिपो के पास संजय बेरीवाल के खाली प्लॉट में किशोर का शव पड़े होने की सूचना मिली। सिर पर गंभीर चोट के निशान देखकर पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की गहन जांच की। परिजनों ने मृतक की पहचान की। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मर्ग कायम कर भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत अपराध दर्ज किया। गवाहों के बयान, सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस उन संदिग्धों तक पहुंची, जिन्हें मृतक के साथ आखिरी बार देखा गया था। कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें- बीजापुर में सुरक्षाबलों की बड़ी कार्रवाई: नक्सलियों का जखीरा बरामद, आठ किलो जिलेटिन समेत कारतूस जब्त

खून से सने कपड़े बरामद
पुलिस ने आरोपी शिवम के पास से मृतक का मोबाइल बरामद किया है। वहीं, दोनों आरोपियों की निशानदेही पर घटना के समय पहने गए खून से सने कपड़े भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाकर क्राइम सीन का पुनर्निर्माण भी कराया और अहम साक्ष्य जुटाए। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी शिवम का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। उसके खिलाफ कोतवाली थाने में मारपीट के पूर्व मामले दर्ज हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed