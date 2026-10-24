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Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Body of an unidentified person found on the road near the bus stand in Raigarh; injury marks present on the ch

रायगढ़: ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टैंड के पास मिली अज्ञात युवक की लाश, सीने पर चोट के निशान से मचा हड़कंप

Sat, 24 Oct 2026 12:41 PM IST
रायगढ़ ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़ Published by: रायगढ़ ब्यूरो Updated Sat, 24 Oct 2026 12:41 PM IST
सार

रायगढ़ के ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टैंड के पास अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सीने पर चोट के निशान मिले हैं। जूटमिल पुलिस मौत के कारणों और मृतक की पहचान की जांच कर रही है।
 

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Body of an unidentified person found on the road near the bus stand in Raigarh; injury marks present on the ch
बस स्टैंड के पास अज्ञात युवक की लाश मिली - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में शनिवार सुबह ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टैंड के पास एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के सीने पर चोट के निशान मिलने की बात सामने आई है। घटना जूटमिल थाना क्षेत्र की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है।
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मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टैंड के पास लोगों ने एक युवक का शव पड़ा देखा। मृतक के सीने पर चोट के निशान नजर आने के बाद घटना को लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई जाने लगीं। कुछ लोगों ने लूटपाट के इरादे से हत्या किए जाने, तो कुछ ने किसी अज्ञात भारी वाहन की टक्कर से मौत होने की आशंका जताई है। हालांकि, मौत की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं है।
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घटना की जानकारी मिलने पर जूटमिल पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर मृतक की पहचान करने में जुटी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल मामले की जांच जारी है।
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