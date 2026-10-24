रायपुर एयरपोर्ट का नया विंटर शेड्यूल लागू: दिल्ली उड़ान का समय बदला, पढ़ें पूरी खबर

रायपुर एयरपोर्ट का नया विंटर शेड्यूल लागू: दिल्ली उड़ान का समय बदला, पढ़ें पूरी खबर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Sat, 24 Oct 2026 02:27 PM IST
सार
रायपुर एयरपोर्ट का विंटर शेड्यूल 25 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। दिल्ली की पहली फ्लाइट अब सुबह 7:55 बजे उड़ान भरेगी। रीवा, अंबिकापुर और जगदलपुर की उड़ानों के समय और दिनों की जानकारी जानें।
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विस्तार
राजधानी रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले हवाई यात्रियों के लिए नया विंटर शेड्यूल 25 अक्तूबर 2026 से लागू होने जा रहा है। नए शीतकालीन शेड्यूल के तहत विमानों के आवागमन समय में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। इसमें सबसे प्रमुख बदलाव रायपुर से देश की राजधानी दिल्ली जाने वाली सुबह की पहली उड़ान के समय में हुआ है। अब दिल्ली के लिए सुबह की पहली फ्लाइट अपने निर्धारित समय सुबह 8:25 बजे के बजाय 30 मिनट पहले यानी सुबह 7:55 बजे उड़ान भरेगी। इस समय-सारिणी के लागू होने से हवाई यात्रियों को समय पर हवाई अड्डे पहुंचने के लिए अपनी यात्रा की योजना में आवश्यक बदलाव करना होगा।
दिल्ली मार्ग पर उड़ानों का नया समय
एयरपोर्ट प्रशासन द्वारा जारी नए विंटर शेड्यूल में एयर इंडिया की रायपुर और दिल्ली के बीच संचालित होने वाली उड़ानों की कुल संख्या में कोई कटौती नहीं की गई है। दोनों प्रमुख शहरों के मध्य पहले की तरह ही एयर इंडिया की तीन उड़ानों का संचालन जारी रहेगा। हालांकि, सुबह की पहली उड़ान के प्रस्थान समय को आधा घंटा पहले निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही दिल्ली से रायपुर आने वाले यात्रियों के लिए भी राहत की खबर है। दिल्ली से रायपुर आने वाली दोपहर की उड़ान को पुनः प्रारंभ किया जा रहा है। यह विमान दिल्ली से सुबह 11:10 बजे प्रस्थान करेगा और दोपहर 12:55 बजे रायपुर पहुंचेगा। इस सेवा के दोबारा शुरू होने से यात्रियों को दिल्ली से रायपुर के लिए एक अतिरिक्त और सुगम विकल्प प्राप्त होगा।
क्षेत्रीय शहरों के लिए हवाई सेवा
विंटर शेड्यूल में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सुदृढ़ करने के लिए एलायंस एयर के माध्यम से छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्य के प्रमुख शहरों को जोड़ा गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत रीवा, अंबिकापुर और जगदलपुर के लिए सीधी हवाई सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। रीवा शहर के लिए विमानों का संचालन सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अंबिकापुर और जगदलपुर शहरों के लिए उड़ानों का संचालन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को निर्धारित किया गया है। इस क्षेत्रीय कनेक्टिविटी से स्थानीय यात्रियों को आवागमन में अत्यधिक सुविधा मिलेगी।
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इंडिगो की उड़ानें और आवश्यक सलाह
नए समय-सारिणी के तहत इंडिगो एयरलाइन की उड़ानों के संचालन समय में भी आवश्यक संशोधन किए गए हैं। इंडिगो एयरलाइन रायपुर से दिल्ली, मुंबई, भोपाल और पुणे सहित कुल 15 प्रमुख शहरों के लिए अपनी विमान सेवाएं उपलब्ध कराएगी। नए शेड्यूल के प्रभावी होने से कई उड़ानों के प्रस्थान और आगमन के समय में आंशिक परिवर्तन संभव है। अधिकारियों ने सभी हवाई यात्रियों को यह सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा की तिथि के अनुसार उड़ानों के अद्यतन समय की जांच पहले ही कर लें, ताकि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
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दिल्ली मार्ग पर उड़ानों का नया समय
एयरपोर्ट प्रशासन द्वारा जारी नए विंटर शेड्यूल में एयर इंडिया की रायपुर और दिल्ली के बीच संचालित होने वाली उड़ानों की कुल संख्या में कोई कटौती नहीं की गई है। दोनों प्रमुख शहरों के मध्य पहले की तरह ही एयर इंडिया की तीन उड़ानों का संचालन जारी रहेगा। हालांकि, सुबह की पहली उड़ान के प्रस्थान समय को आधा घंटा पहले निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही दिल्ली से रायपुर आने वाले यात्रियों के लिए भी राहत की खबर है। दिल्ली से रायपुर आने वाली दोपहर की उड़ान को पुनः प्रारंभ किया जा रहा है। यह विमान दिल्ली से सुबह 11:10 बजे प्रस्थान करेगा और दोपहर 12:55 बजे रायपुर पहुंचेगा। इस सेवा के दोबारा शुरू होने से यात्रियों को दिल्ली से रायपुर के लिए एक अतिरिक्त और सुगम विकल्प प्राप्त होगा।
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क्षेत्रीय शहरों के लिए हवाई सेवा
विंटर शेड्यूल में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सुदृढ़ करने के लिए एलायंस एयर के माध्यम से छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्य के प्रमुख शहरों को जोड़ा गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत रीवा, अंबिकापुर और जगदलपुर के लिए सीधी हवाई सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। रीवा शहर के लिए विमानों का संचालन सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अंबिकापुर और जगदलपुर शहरों के लिए उड़ानों का संचालन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को निर्धारित किया गया है। इस क्षेत्रीय कनेक्टिविटी से स्थानीय यात्रियों को आवागमन में अत्यधिक सुविधा मिलेगी।
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इंडिगो की उड़ानें और आवश्यक सलाह
नए समय-सारिणी के तहत इंडिगो एयरलाइन की उड़ानों के संचालन समय में भी आवश्यक संशोधन किए गए हैं। इंडिगो एयरलाइन रायपुर से दिल्ली, मुंबई, भोपाल और पुणे सहित कुल 15 प्रमुख शहरों के लिए अपनी विमान सेवाएं उपलब्ध कराएगी। नए शेड्यूल के प्रभावी होने से कई उड़ानों के प्रस्थान और आगमन के समय में आंशिक परिवर्तन संभव है। अधिकारियों ने सभी हवाई यात्रियों को यह सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा की तिथि के अनुसार उड़ानों के अद्यतन समय की जांच पहले ही कर लें, ताकि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।