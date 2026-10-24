रायपुर एयरपोर्ट का नया विंटर शेड्यूल लागू: दिल्ली उड़ान का समय बदला, पढ़ें पूरी खबर

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एयरपोर्ट प्रशासन द्वारा जारी नए विंटर शेड्यूल में एयर इंडिया की रायपुर और दिल्ली के बीच संचालित होने वाली उड़ानों की कुल संख्या में कोई कटौती नहीं की गई है। दोनों प्रमुख शहरों के मध्य पहले की तरह ही एयर इंडिया की तीन उड़ानों का संचालन जारी रहेगा। हालांकि, सुबह की पहली उड़ान के प्रस्थान समय को आधा घंटा पहले निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही दिल्ली से रायपुर आने वाले यात्रियों के लिए भी राहत की खबर है। दिल्ली से रायपुर आने वाली दोपहर की उड़ान को पुनः प्रारंभ किया जा रहा है। यह विमान दिल्ली से सुबह 11:10 बजे प्रस्थान करेगा और दोपहर 12:55 बजे रायपुर पहुंचेगा। इस सेवा के दोबारा शुरू होने से यात्रियों को दिल्ली से रायपुर के लिए एक अतिरिक्त और सुगम विकल्प प्राप्त होगा।विंटर शेड्यूल में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सुदृढ़ करने के लिए एलायंस एयर के माध्यम से छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्य के प्रमुख शहरों को जोड़ा गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत रीवा, अंबिकापुर और जगदलपुर के लिए सीधी हवाई सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। रीवा शहर के लिए विमानों का संचालन सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अंबिकापुर और जगदलपुर शहरों के लिए उड़ानों का संचालन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को निर्धारित किया गया है। इस क्षेत्रीय कनेक्टिविटी से स्थानीय यात्रियों को आवागमन में अत्यधिक सुविधा मिलेगी।नए समय-सारिणी के तहत इंडिगो एयरलाइन की उड़ानों के संचालन समय में भी आवश्यक संशोधन किए गए हैं। इंडिगो एयरलाइन रायपुर से दिल्ली, मुंबई, भोपाल और पुणे सहित कुल 15 प्रमुख शहरों के लिए अपनी विमान सेवाएं उपलब्ध कराएगी। नए शेड्यूल के प्रभावी होने से कई उड़ानों के प्रस्थान और आगमन के समय में आंशिक परिवर्तन संभव है। अधिकारियों ने सभी हवाई यात्रियों को यह सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा की तिथि के अनुसार उड़ानों के अद्यतन समय की जांच पहले ही कर लें, ताकि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।