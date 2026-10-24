रायपुर: चार दिन सफाई बंद रखने पर ठेकेदार पर 10 हजार का जुर्माना, नगर निगम ने दी ठेका निरस्त करने की चेतावनी

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जानकारी के अनुसार, बीएसयूपी खालबाड़ा में ठेकेदार द्वारा 20 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2026 तक लगातार चार दिनों तक सफाई संबंधी कार्य बंद रखा गया। बिना पूर्व अनुमति और सूचना के सफाई कार्य बंद किए जाने से क्षेत्र की सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई। मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम के जोन क्रमांक 9 के स्वास्थ्य विभाग ने ठेकेदार को नोटिस जारी कर लिखित स्पष्टीकरण मांगा है।जोन कमिश्नर हितेंद्र यादव ने ठेकेदार को उनके समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही तत्काल सफाई कार्य शुरू करने और अगले 24 घंटे के भीतर सफाई व्यवस्था में सुधार लाने को कहा गया है।नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सफाई व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि ठेकेदार का जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता है या निर्धारित समय में सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं होता है, तो नियमानुसार ठेका निरस्त करने की कार्रवाई की जा सकती है। जनहित को ध्यान में रखते हुए फिलहाल ठेकेदार पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।