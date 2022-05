{"_id":"62959654b849194dd1091726","slug":"president-of-chhattisgarhia-kranti-sena-amit-baghel-arrested-for-commenting-on-jain-society-saints","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chhattisgarh: छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना का अध्यक्ष गिरफ्तार, जैन समाज के संतों पर की थी अभद्र टिप्पणी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर Published by: संजीव कुमार झा Updated Tue, 31 May 2022 09:50 AM IST