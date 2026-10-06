छत्तीसगढ़: दुर्ग में तड़के पुलिस का विशेष अभियान, अवैध हथियार और शराब जब्त

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पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इस विशेष अभियान में दुर्ग, भिलाई नगर और छावनी अनुभाग के कुल 185 पुलिस अधिकारी व कर्मचारी शामिल रहे। तीनों अनुभागों में टीमों का अलग-अलग गठन कर एक साथ चेकिंग कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दुर्ग अनुभाग में इस कार्रवाई के लिए 67 पुलिस अधिकारी-कर्मचारी मुस्तैद किए गए थे। भिलाई नगर अनुभाग में 63 अधिकारी-कर्मचारी और छावनी अनुभाग में 55 पुलिसकर्मियों ने इस जांच और सत्यापन की प्रक्रिया में भाग लिया।पुलिस टीमों ने चिह्नित ठिकानों पर पहुंचकर न केवल सूचीबद्ध अपराधियों की जांच की, बल्कि दूसरे क्षेत्रों से आकर संबंधित थाना क्षेत्रों में रहने वाले अनधिकृत और संदिग्ध लोगों की भी जानकारी जुटाई। दुर्ग अनुभाग के अंतर्गत उरला, अंबेडकर नगर, बांबे आवास, शंकर नगर, जवाहर नगर और ग्रीन चौक क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। इसी तरह भिलाई नगर अनुभाग के फरीद नगर, डेरा बस्ती और सुपेला सहित अन्य चिह्नित स्थानों पर पुलिस टीम पहुंची और वहां निवासरत लोगों के दस्तावेज की जांच की।छावनी अनुभाग के तहत आने वाले खुर्सीपार थाना क्षेत्र की देवार बस्ती और अटल आवास में पुलिस टीमों ने घर-घर पहुंचकर लोगों की तस्दीक की। सुबह-सुबह हुई इस अचानक तलाशी के दौरान पुलिसकर्मियों ने संदिग्ध परिसरों और ठिकानों की गहन जांच की। जांच और तलाशी प्रक्रिया के दौरान कुछ स्थानों से धारदार हथियार और अवैध शराब बरामद हुई। अवैध सामग्री मिलने के बाद पुलिस ने संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई शुरू की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बिना किसी वैध पहचान के रहने वाले लोगों और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके।अभियान के दौरान मोहन नगर थाना क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया। पुलिस टीम को वहां के आदतन बदमाश राहुल गाडा के घर के पास एक बिना नंबर की KTM मोटरसाइकिल खड़ी मिली। पुलिस ने तत्काल वाहन को संज्ञान में लेते हुए जांच और सत्यापन शुरू कर दिया। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल उपलब्ध तथ्यों और शुरुआती जांच के आधार पर राहुल गाडा को इस वाहन के मामले में आरोपी नहीं बनाया गया है। अधिकारी वाहन के वास्तविक मालिक, उससे संबंधित दस्तावेज और अन्य आवश्यक तथ्यों की गहन जांच कर रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद ही वाहन के संबंध में अगला कदम उठाया जाएगा। पुलिस का कहना है कि असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण के लिए आगे भी इस प्रकार की औचक जांच की जाएगी।