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मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य बनने के बाद पहली बार वे इतने कैबिनेट साथियों के साथ किसी अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ की पहचान अब बदल रही है। बस्तर जैसे क्षेत्र, जो कभी नक्सलवाद और चुनौतियों के लिए जाने जाते थे, अब अपनी आदिवासी विरासत से उभर रहे हैं। उनकी जीवंत लोक संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और विकास के नए रास्ते आशाजनक हैं। भारत मंडपम में राज्य का प्रतिनिधित्व इस बदलते दौर का प्रमाण है।यहां परंपरा, आधुनिकता, विरासत और विकास का अनूठा संगम देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मेला छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति और आदिवासी विरासत की झलक दिखाता है। यह राज्य के बदलते स्वरूप और देश-दुनिया को इसकी नई पहचान प्रस्तुत करता है। छत्तीसगढ़ अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विविधता और अनोखी लोक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। राज्य की लोक संस्कृति एक अनमोल धरोहर है, जिसे लोक कलाकारों ने पीढ़ियों से सहेज कर रखा है।पारंपरिक लोक नृत्य जैसे गौर, गौरा-गौरी, भोजली, राउत नाचा, सुआ, पंथी और कर्मा इसकी सांस्कृतिक समृद्धि के प्रतीक हैं। ऐसे कार्यक्रम देश-विदेश के लोगों को छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और परंपराओं से परिचित कराने का महत्वपूर्ण मंच प्रदान करते हैं। राज्यपाल डेका ने छत्तीसगढ़ को विकास की अपार संभावनाओं वाला राज्य बताया। उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों, खेती, उद्योग और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को इसकी खासियत बताया। राज्य स्टील, सीमेंट, ऊर्जा, एल्युमीनियम, खाद्य प्रसंस्करण और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में निवेश के बड़े अवसर देता है।नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 निवेश, रोजगार सृजन और उद्यमिता को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। राज्यपाल ने देश-विदेश के उद्योगपतियों और निवेशकों से राज्य की तरक्की में भागीदार बनने की अपील की।राज्यपाल डेका ने कहा कि छत्तीसगढ़ की असली ताकत उसके मेहनती किसानों, प्रतिभाशाली युवाओं, महिलाओं और कुशल कारीगरों में है। उन्होंने युवाओं को स्टार्टअप, नवाचार और उद्यमिता में शामिल करने पर जोर दिया। महिला स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय कारीगरों के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने की बात कही। उन्होंने बताया कि राज्य की समृद्ध आदिवासी संस्कृति, हस्तशिल्प, हथकरघा और पर्यटन स्थलों में आर्थिक विकास की बड़ी संभावना है। सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण विकास को आगे बढ़ाने जितना ही आवश्यक है।सामूहिक प्रयासों और लोगों की भागीदारी से छत्तीसगढ़ को बदला जा सकता है। इसे आर्थिक रूप से समृद्ध, औद्योगिक रूप से मजबूत और सांस्कृतिक रूप से शानदार बनाया जा सकता है। साथ ही इसे सामाजिक रूप से सामंजस्यपूर्ण राज्य में बदला जा सकता है। खेती-बाड़ी से जुड़े उद्योगों और छोटे जंगल उत्पादों के प्रसंस्करण से स्थानीय लोगों की आय बढ़ेगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।भारत मंडपम के एम्फीथिएटर में छत्तीसगढ़ राज्य दिवस समारोह की खास बात लोक कलाकारों की शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुति थी। पारंपरिक कपड़ों और गहनों से सजे कलाकारों ने अपनी नृत्य मुद्राओं से छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को जीवंत किया। मधुर लोक संगीत और लयबद्ध प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। मांदर, ढोल और अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों की गूंजती धुनें माहौल को त्योहार जैसा बना दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में गौर नृत्य के जरिये बस्तर की आदिवासी परंपराओं की झलक दिखाई गई।गौरा-गौरी नृत्य ने दर्शकों को राज्य की लोक मान्यताओं और रीति-रिवाजों से परिचित कराया। भोजली नृत्य ने छत्तीसगढ़ की खेती-बाड़ी की संस्कृति और प्रकृति के प्रति गहरी श्रद्धा को दर्शाया। राउत नाचा ने अपने पारंपरिक कपड़ों और खास नृत्य शैली से राज्य की लोक विरासत को जबरदस्त तरीके से पेश किया। लयबद्ध सुआ नृत्य ने छत्तीसगढ़ की महिलाओं की लोक परंपराओं और सामूहिक सांस्कृतिक जीवन को दिखाया। पंथी नृत्य ने सतनामी समुदाय की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया, जबकि कर्मा नृत्य ने प्रकृति और सामूहिक उत्सव की भावना को जीवंत कर दिया।छत्तीसगढ़ राज्य दिवस समारोह में कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। इनमें केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा उपस्थित थे। पर्यटन और संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल भी मौजूद थे। कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने भी शिरकत की। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल उपस्थित थे।राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह और पूर्व सांसद प्रदीप गांधी भी समारोह में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (CSIDC) के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल मौजूद थे। छत्तीसगढ़ खादी और विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के अध्यक्ष राकेश पांडे भी उपस्थित थे। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ की निवेश आयुक्त रितु सैन और संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. एस. भी इस मौके पर मौजूद थे।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में छत्तीसगढ़ पवेलियन का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान, उन्होंने विभिन्न विभागों और उद्यमियों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन किया। उन्होंने वहां रखे उत्पादों, हस्तशिल्प और स्थानीय खासियतों के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने पारंपरिक बस्तर बेल-मेटल आर्ट, चंपा का कोसा सिल्क और ट्राइबल ज्वेलरी देखी। उन्होंने हैंडलूम टेक्सटाइल और जंगल की उपज से बने उत्पादों का भी अवलोकन किया।मुख्यमंत्री ने कोदो, कुटकी और रागी जैसे बाजरे से बने उत्पादों के बारे में भी पूछा। उन्होंने छत्तीसगढ़ की समृद्ध कलात्मक विरासत और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मंच पर दिखाने की सराहना की। मुख्यमंत्री साय ने पवेलियन में दिखाए गए चित्रकोट वॉटरफॉल के 3D वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस की विशेष रूप से तारीफ की। इस तकनीक के जरिये आगंतुकों को बस्तर के मशहूर चित्रकोट वॉटरफॉल की प्राकृतिक सुंदरता का वर्चुअल अनुभव मिलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीक का उपयोग पर्यटन को बढ़ावा देने की एक नई कोशिश है, जिससे देश-विदेश के आगंतुक छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन की संभावनाओं से परिचित हो पाते हैं।