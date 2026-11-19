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सूरजपुर थाना पुलिस को सटीक सूचना मिली कि भैयाथान रोड निवासी संतोष साहू उर्फ मोनू अपने घर में नशीले इंजेक्शन रखकर उनकी बिक्री कर रहा है। पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मकान की गहन तलाशी ली। इस कार्रवाई के दौरान घर से 33 एविल और 100 आईपीपीएल इंजेक्शन बरामद किए गए। पुलिस ने पहले मामले में कुल 133 नशीले इंजेक्शन जब्त किए, जिनकी बाजार में कीमत करीब 67 हजार रुपये आंकी गई है। इसके बाद पुलिस ने 24 वर्षीय आरोपी संतोष साहू को मौके से गिरफ्तार कर लिया।दूसरी कार्रवाई में पुलिस ने चंदरपुर निवासी नंदकेश्वर साहू के घर पर छापा मारा। उसके घर से 15 एविल, छह आईपीपीएल और आठ रेक्सोजेसिक इंजेक्शन सहित कुल 29 नशीले इंजेक्शन जब्त किए गए। इंजेक्शनों की कुल कीमत लगभग 15 हजार रुपये बताई गई है। पूछताछ के दौरान नंदकेश्वर साहू ने खुलासा किया कि वह यह नशीला सामान देवनगर निवासी रहमान और रामानुजनगर निवासी ममसाद अली उर्फ गुड्डा से खरीदकर लाता था। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने तुरंत विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर दोनों मुख्य सप्लायरों को भी गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस ने 41 वर्षीय नंदकेश्वर साहू, 44 वर्षीय ममसाद अली उर्फ गुड्डा और 47 वर्षीय रहमान उर्फ अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया है।पुलिस ने दोनों मामलों में कार्रवाई करते हुए कुल 196 नशीले इंजेक्शन जब्त किए हैं। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल ने जिले में नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रखने के कड़े निर्देश जारी किए हैं।