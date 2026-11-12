सीजी: 18 लोगों की जान लेने वाले कबरा हाथी पर बड़ा एक्शन, ट्रैंकुलाइजर से बेहोश कर लगाएंगे रेडियो कॉलर

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उदयपुर ब्लॉक मुख्यालय के समीप हाथी के पहुंचने से प्रशासन और वन विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विकासखंड शिक्षा अधिकारी मृत्युंजय पांडेय ने झिरमिटी जंगल से एक किलोमीटर के दायरे में स्थित सभी प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया है। इसके तहत स्वामी आत्मानंद स्कूल, डूमरडीह, धौरपारा, ललमटियापारा और जरहाडीह के स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया गया। सरगुजा के डीएफओ लोकनाथ पटेल और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। वन विभाग की टीम ड्रोन कैमरों से हाथी की लोकेशन पर नजर रख रही है और ग्रामीणों को जंगल में न जाने की हिदायत दी गई है।कबरा हाथी का खौफ इलाके में लगातार गहराता जा रहा है। दिवाली की रात भी इस हाथी ने दो ग्रामीणों को मार डाला था। इसके बाद कंदरई गांव में मेहमानी में आए तुरीपतरा निवासी 66 वर्षीय विशुन राम को भी हाथी ने कुचल दिया था। हाथी के हिंसक व्यवहार को देखते हुए सरगुजा एलिफेंट प्रोजेक्ट के मुख्य वन संरक्षक ने इसे ट्रैक करने के लिए रेडियो कॉलर लगाने की अनुमति मांगी थी। अनुमति मिलने के बाद अब एक मजबूत पट्टे के माध्यम से हाथी की गर्दन में रेडियो कॉलर लगाया जाएगा। इस ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से वन विभाग को हाथी की रियल टाइम लोकेशन मिलती रहेगी, जिससे आसपास के रिहाइशी इलाकों में समय रहते सतर्कता बढ़ाई जा सके।सरगुजा क्षेत्र में इससे पहले भी छह खतरनाक हाथियों को रेडियो कॉलर पहनाया जा चुका है, हालांकि वे प्रयोग बहुत सफल नहीं रहे। कुछ ही दिनों में हाथियों ने या तो कॉलर खुद ही उतार दिए या वे गिर गए। मुख्य वन संरक्षक के अनुसार यदि रेडियो कॉलर लगाने के बावजूद हाथी की गतिविधियों पर अंकुश नहीं लगाया जा सका, तो उसे रेस्क्यू सेंटर भेजने की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए वन्यप्राणी विभाग से अलग से अनुमति मांगी जाएगी।