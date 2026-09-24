महादेव एप मामला: दुबई से लौटते ही गिरफ्तार हुआ वांटेड आरोपी अभिषेक कुमार

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गिरफ्तारी के बाद आरोपी को हैदराबाद की स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से सीबीआई को उसकी तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली। इसके बाद जांच एजेंसी आरोपी को छत्तीसगढ़ के रायपुर लेकर आई और कोर्ट में पेश किया, जहां से अदालत ने उसे दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया।सीबीआई के अनुसार, महादेव बेटिंग एप के संचालन में अभिषेक कुमार की मुख्य भूमिका सामने आई है। गिरफ्तारी के बाद ली गई तलाशी के दौरान आरोपी के पास से कुछ महत्वपूर्ण सामग्री भी जब्त की गई है। प्राथमिक जांच में जब्त की गई सामग्री के विश्लेषण से उसके अवैध कारोबार में सक्रिय रूप से जुड़े होने के मजबूत संकेत मिले हैं। जांच एजेंसी का दावा है कि वह महादेव एप के मुख्य आरोपियों सौरभ चंद्राकर और शुभम सोनी के साथ मिलकर काम करता था।जांच एजेंसी के मुताबिक, आरोपी अभिषेक कुमार महादेव बुक के जरिये ऑनलाइन सट्टा और जुआ संचालित करने में बेहद सक्रिय था। उसकी मुख्य जिम्मेदारी विभिन्न पैनलों के बीच तालमेल बिठाने और सट्टे से जुटाई गई रकम के कलेक्शन को संभालने की थी। सीबीआई का दावा है कि अवैध सट्टेबाजी के इस पूरे नेटवर्क से कमाए गए पैसों का इस्तेमाल करके आरोपी ने दुबई में कई अचल संपत्तियां भी खरीदी थीं।महादेव बेटिंग एप से जुड़े मामलों में छत्तीसगढ़ के अलग-अलग थानों में दर्ज कुल 13 एफआईआर राज्य सरकार ने सीबीआई को ट्रांसफर की थीं। इन सभी मामलों की जांच अपने हाथ में लेते हुए एजेंसी ने अब तक 100 आरोपियों के खिलाफ आठ चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी हैं। इन आरोपियों में महादेव एप के मुख्य प्रमोटर, पैनल ऑपरेटर, हवाला ऑपरेटर और छत्तीसगढ़ सरकार के लोक सेवक शामिल हैं।इसके अलावा, सीबीआई फरार मुख्य प्रमोटरों को भारत वापस लाने के लगातार प्रयास कर रही है। इसके तहत अब तक सात रेड कॉर्नर नोटिस और दो प्रत्यर्पण प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं, जबकि दो आरोपियों के खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्रवाई वर्तमान में चल रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि सट्टेबाजी कारोबार में शामिल अन्य सभी आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के साथ अपराध से अर्जित संपत्ति का पता लगाने का काम जारी रहेगा।