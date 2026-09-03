कोरबा: तीन दिन से घर से था लापता युवक, कमरे के अंदर मिला शव; इलाके में सनसनी, मौत की गुत्थी में उलझी पुलिस

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मिली जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान अभिनय रजक, पिता शंकर रजक के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवक का शव एक कमरे के अंदर पड़ा मिला था। ग्रामीणों की नजर शव पर पड़ने के बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी प्रेमचंद साहू के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करने के साथ शव को अपने कब्जे में लिया और पंचनामा कार्रवाई शुरू की। मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका अभी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है।मामला संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का होने के कारण पुलिस ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा।स्थानीय लोगों के मुताबिक युवक नशे का आदी था और अक्सर शराब के नशे में रहता था। कुछ लोगों ने आशंका जताई है कि नशे की हालत में उसकी तबीयत बिगड़ने से मौत हुई होगी। हालांकि पुलिस ने अभी इस संभावना की पुष्टि नहीं की है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।पुलिस आसपास के लोगों और मृतक के परिजनों से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि युवक आखिरी बार कब और किसके साथ देखा गया था। साथ ही वह सुनसान कमरे तक कैसे पहुंचा, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। मौत हादसा है, आत्महत्या या किसी अन्य वजह से हुई है, इसका खुलासा जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगा।