धमतरी: शक के चलते ली पत्नी की जान, मोबाइल पर बात करने को लेकर हुआ विवाद, पति ने गुस्से में रस्सी से गला घोंटा

जिले में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने के बाद भखारा पुलिस ने मृतका के पति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने के बाद घटना को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की थी। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

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पुलिस के अनुसार मृतका वीणा ध्रुव की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। मामले में पुलिस ने परिजनों और गवाहों के बयान दर्ज किए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चिकित्सक ने हत्या की पुष्टि की। इसके बाद भखारा पुलिस ने धारा 103(1) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की।जांच के दौरान पुलिस ने मृतका के पति विवेक ध्रुव उर्फ गोलू (30), पिता राजकुमार ध्रुव, निवासी सुपैला से पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पत्नी के मोबाइल पर किसी अन्य व्यक्ति से बातचीत करने की बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था।आरोपी के अनुसार 4 सितंबर की शाम करीब 5 बजे विवाद के चलते उसने कमरे में कपड़े सुखाने के लिए इस्तेमाल होने वाली नायलॉन की रस्सी से पत्नी का गला घोंट दिया। पत्नी की मौत के बाद घटना को छिपाने और आत्महत्या का रूप देने के उद्देश्य से शव को फांसी पर लटकाने का प्रयास किया गया।पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के आधार पर घटना में इस्तेमाल की गई नायलॉन की रस्सी उसके कमरे से बरामद कर जब्त की और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विवेक ध्रुव उर्फ गोलू को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मामले में पुलिस की आगे की जांच जारी है।