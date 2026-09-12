चोरी की खबर दुकान मालिक को देना पड़ा भारी: चोरों ने बदला लेने तालाब किनारे घेरा, गला दबाया-सिर फोड़ा; गिरफ्तार

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पूरा मामला कोरबा जिले के बांकीमोंगरा थाना क्षेत्र के चाकाबुड़ा छिछमेपारा का है। प्रार्थी अजय सिदार उम्र 23 वर्ष ने 10 सितंबर को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने बताया कि 9 सितंबर की सुबह करीब 4 बजे उसने सल्हिापारा स्थित एक दुकान के पुराने घर से गांव के ही कान्हा अगरिया, बिज्जू और सोनू अगरिया को चोरी का सामान ले जाते हुए देखा था। अजय ने ईमानदारी दिखाते हुए इसकी सूचना दुकान मालिक को दे दी।बस इसी बात से आरोपी आगबूला हो गए। बदला लेने के लिए उन्होंने उसी रात 9 बजे तालाब के पास अजय को घेर लिया। चारों आरोपी - कन्हैयालाल अगरिया उर्फ कान्हा (19 वर्ष), विजय कुमार अगरिया उर्फ बिज्जू (20 वर्ष), राहुल सिंह अगरिया उर्फ सोनू (20 वर्ष) और एक विधि से संघर्षरत बालक पहले से घात लगाए बैठे थे।पुलिस के अनुसार आरोपियों ने आते ही गाली-गलौज शुरू कर दी। बोले- तूने दुकान मालिक को क्यों बताया? इसके बाद जान से मारने की नियत से टूट पड़े। तीनों ने हाथ-मुक्का और लात से बेतहाशा पीटा, गला दबोच दिया। इसी दौरान नाबालिग आरोपी ने हाथ में पहने कड़े (चूड़ा) से अजय के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे उसका सिर फट गया और खून बहने लगा। चीख सुनकर ग्रामीण दौड़े तो आरोपी धमकी देते हुए भाग निकले।घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी। रिपोर्ट पर थाना बांकीमोंगरा में अपराध क्रमांक 176/2026 के तहत धारा 296, 115(2), 351(3), 3(5), 109(1) BNS के तहत हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया।बांकीमोंगरा पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर तीनों बालिग आरोपियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में तीनों ने जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने उन्हें न्यायिक रिमांड पर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है, जबकि नाबालिग को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। पुलिस की इस सख्त कार्रवाई के बाद क्षेत्र में चर्चा है कि अपराधी चाहे कितने भी शातिर हों, कानून के हाथ लंबे हैं।