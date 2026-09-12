पहले बाइक से रोका, फिर चाकू दिखाकर लूटा: रास्ते में नकाबपोशों ने डिलीवरी कर्मचारी से छीना मोबाइल और कैश

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खिलावन लोधी का 22 वर्षीय बेटा हितेश लोधी मीशो कंपनी में डिलीवरी कर्मचारी है। घटना के दिन वह बाइक से डिलीवरी का सामान लेकर ग्राम गनौद गया था। वापसी के दौरान सड़क पर तीन युवक बाइक लेकर उसके सामने आ गए। तीनों ने चेहरे कपड़े से ढक रखे थे। उन्होंने हितेश को इशारा कर सड़क पर रुकवाया और उसके डिलीवरी बैग को खींचने लगे।हितेश के विरोध करने पर एक बदमाश ने उसे चाकू दिखाकर धमकाया। इसके बाद आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए उसके बैग में रखा पर्स निकाल लिया। पर्स से चार हजार रुपये नकद और मोबाइल फोन लेकर तीनों आरोपी अपनी बाइक से फरार हो गए।पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार लूटे गए मोबाइल की कीमत 21,499 रुपये बताई गई है। नकदी समेत कुल 25,499 रुपये की संपत्ति लूटे जाने की जानकारी सामने आई है।घटना के बाद पीड़ित ने मामले की जानकारी परिजनों को दी और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मंदिर हसौद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ लूट समेत अन्य संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज किया है। पुलिस अब घटनास्थल के आसपास की जानकारी जुटाने के साथ आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में लगी है।