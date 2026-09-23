किसने कुचला महिला का सिर?: घर में अकेली थी महिला, बाहर मिली खून से सनी लाश; पत्थर से सिर कुचलने की वारदात

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जानकारी के अनुसार महिला का शव उसके ही घर से 300 मीटर पर रक्तरंजित हालत में मिला। अज्ञात हमलावर ने पत्थर से सिर कुचलकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने इसकी जानकारी पसान पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की।मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीतिश ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि यह ग्राम लोखाड़ा थाना पसान क्षेत्र का मामला है। यहां एक महिला की हत्या की बात प्रकाश में आई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि महिला के सिर को पत्थर से कुचला गया है।एएसपी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, थाना प्रभारी सहित एफएसएल और डॉग स्क्वॉड की टीम मौके पर पहुंच गई है। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पुलिस ने मौके से हत्या में प्रयुक्त रक्त रंजित पत्थर को जब्त कर लिया है।उन्होंने बताया कि पुलिस ने मृतका की पहचान कर पंचनामा कार्रवाई पूरी की है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का खुलासा होगा।प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि मृतका का पति घर पर नहीं है। वह काम करने के लिए राजस्थान गया हुआ है। घर में महिला अकेली थी, इसी का फायदा उठाकर हमलावर ने वारदात को अंजाम दिया। हत्या के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है।पुलिस अज्ञात आरोपी की तलाश में जुट गई है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। परिवार के अन्य सदस्यों से भी जानकारी ली जा रही है। पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है। जल्द ही आरोपी को पकड़ने का दावा पुलिस कर रही है।