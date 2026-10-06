कोरबा: तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार को रौंदा, मौके पर मौत; फरार चालक की तलाश

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जानकारी के अनुसार एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने ओवरटेक के चक्कर में बाइक सवार को रौंद दिया। हादसा इतना भयानक था कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक ने हेलमेट पहना हुआ था, उसके बावजूद ट्रेलर का पहिया हेलमेट के ऊपर से चढ़ गया और हेलमेट चकनाचूर हो गया। सिर में गंभीर चोट लगने से बाइक सवार ने दम तोड़ दिया।हादसे के बाद मृतक की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस बाइक नंबर के आधार पर मृतक की पहचान करने की कार्रवाई में जुटी हुई है।घटना के बाद मौके पर राहगीरों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही डायल 112 और कटघोरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ट्रेलर वाहन को जब्त कर लिया है, जबकि उसका चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस फरार चालक की तलाश कर रही है।गौरतलब है कि इसके कुछ घंटे पहले ही सोमवार रात में बांकीमोंगरा थाना क्षेत्र में भी तेज रफ्तार ट्रेलर ने दो अलग-अलग दोपहिया वाहनों को चपेट में ले लिया था, जिसमें दो लोगो की मौत हो गई थी और दो लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। उस हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम कर दिया था, जो देर रात समझाइश के बाद समाप्त हुआ था।लगातार हो रहे एक्सीडेंट और हादसों में मौत को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में तेज रफ्तार और ओवरलोड ट्रेलर वाहनों पर लगाम नहीं लगाई जा रही है, जिसके कारण आए दिन ऐसे हादसे हो रहे हैं। पुलिस ने दोनों मामलों में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।