संपत्ति बंटवारे के विवाद में भतीजे ने चाचा पर किया जानलेवा हमला: टांगिया से वार कर उतारा मौत के घाट,आरोपी फरार

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मृतक की पहचान बबन राम यादव 85 वर्ष पिता बुद्ध राम यादव निवासी सीपत पारा पिपरिया के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक और आरोपी के बीच पिछले कुछ महीनों से जमीन के बंटवारे और संपत्ति को अलग-अलग करने को लेकर विवाद चल रहा था। मंगलवार को इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी बढ़ गई। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी सोनू उर्फ अशोक यादव 23 वर्ष पिता राम प्रसाद यादव ने गुस्से में आकर अपने चाचा बबन राम यादव के सिर पर टांगिया से जानलेवा वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई।घटना की जानकारी मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई। परिजनों ने तत्काल पसान थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में पुलिस संपत्ति विवाद को ही हत्या का कारण मान रही है।पुलिस के अनुसार आरोपी घटना के बाद से फरार है। उसकी तलाश के लिए टीम गठित कर संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है।इस संबंध में एसडीओपी कटघोरा विजय राजपूत ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर हत्या की घटना सामने आई है। मामले में अपराध दर्ज कर लिया गया है और फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हत्या की वास्तविक परिस्थितियों और विवाद के कारणों की जांच के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है।